Επιμένει ο Ανδρουλάκης για τον «Φραπέ»: «Να μας πει ο πρωθυπουργός εάν είναι κουμπάροι»

Νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης προσφέρουν οι ισχυρισμοί του ΠΑΣΟΚ περί «κουμπαριάς» του «Φραπέ» με τον πρωθυπουργό, με την ΝΔ να καταγγέλλει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά τον Νίκο Ανδρουλάκη για «ψεύδη», σημειώνοντας πως ο Γιώργος Ξυλούρης δεν είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Λίγη ώρα μετά από τη σχετική σκληρή ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβηκε στο βήμα και επιτέθηκε στη ΝΔ.

«Μας λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι λέω ψέματα και μου ζητά να ανασκευάσω. Μάλλον δεν είναι μελετηροί εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Για να δούμε τι λένε στους διαλόγους τους τα καλόπαιδα της γαλάζιας συμμορίας. Λέει ο Γιώργος Ξυλούρης: “Ο Μανώλης ήταν στην Αθήνα και του λέω μην φύγεις να δεις τον κουμπάρο σου τον Κυριάκο”. Ποιος είναι; Που έχετε και θράσος!», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Απαντώντας, ο παριστάμενος υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, τον κατηγόρησε πως «είπε ένα ψέμα». «Το ψέμα είναι ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού. Οφείλετε να ζητήσετε συγγνώμη γιατί έχετε πει ένα ψέμα, ότι είναι κουμπάρος του. Δεν είναι κουμπάρος του. Αυτό το κρεσέντο προέρχεται από την ανάγκη του, είναι πιεσμένος από τα Αριστερά, αντιλαμβάνομαι ότι πιέζεστε από τον Αλέξη Τσίπρα», υποστήριξε ο Τάκης Θεοδωρικάκος αποδίδοντας τη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη δημοσκοπική πίεση του δέχεται η Χαριλάου Τρικούπη εξ αριστερών.

Η κόντρα πάντως δεν τελείωσε εκεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε εκ νέου το λόγο, σχολιάζοντας πως «μόνο τον… Πίνατ δεν έχουν αναφέρει από το Μέγαρο Μαξίμου οι Ξυλούρηδες στις συνομιλίες».

«Η εικόνα είναι χίλιες λέξεις»

Δείχνοντας στο Σώμα και καταθέτοντας στα πρακτικά δημοσίευμα από το 2004, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε: «Εδώ είναι η φωτογραφία. Η εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Να μας πει ο πρωθυπουργός και η κυρία Μπακογιάννη εάν είναι κουμπάροι! Σας ευχαριστώ, γεια σας!», όπως είπε, αποχωρώντας από την αίθουσα της Ολομέλειας.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ωστόσο σημείωσε πως το επίμαχο δημοσίευμα αναφέρεται στον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που πάντρεψε τον Μανώλη Ξυλούρη. «Σας διαβάζω το δημοσίευμα που μας φέρατε. Ο Κώστας Μητσοτάκης πάντρεψε τον Μανώλη Ξυλούρη λέει. Είπε συνειδητά ψέματα ο κύριος Ανδρουλάκης. Η λάσπη στον ανεμιστήρα πρέπει να σταματήσει. Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα και πηγαίνουμε σε φασίζουσες καταστάσεις», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.