Ανδρουλάκης: Τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να συνεννοηθούμε για αναθεώρηση του άρθρου 86

Την ανάγκη αναθεώρησης του νόμου περί ευθύνης υπουργών κατέδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «προσπαθεί να προστατεύσει τη διαφθορά χρησιμοποιώντας το άρθρο 86 για να απαγορεύσει στη δικαιοσύνη να ελέγξει υπουργούς σε αλλεπάλληλες υποθέσεις».

Σε συνέντευξή του στο Open, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προανήγγειλε ότι θα αποστείλει επιστολή προς τα κόμματα της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης», με στόχο να υπάρξει συνεννόηση για την αναθεώρηση του νόμου.

«Καλώ όλα τα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούμε για το πώς θα αναθεωρηθεί το άρθρο 86. Πρέπει να συνεννοηθούμε, να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 86», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι αγρότες αντιδρούν γιατί καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας»

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις, σημειώνοντας ότι αντιδρούν γιατί «καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας».

Μίλησε για δραματική μείωση των νέων αγροτών -από 17.000 το 2021, φέτος μόλις 6.500 έχουν δηλώσει πρόθεση να ενταχθούν στο πρόγραμμα νέων αγροτών-, για αύξηση κατά 40% σε συντελεστές του κόστους παραγωγής και για μείωση κατά 30% της παραγωγής κόκκινου κρέατος.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για εμπαιγμό των αγροτών καθώς, όπως περιέγραψε, τους οφείλονται χρήματα για τα έτη 2024-2025 και αν συμπεριληφθούν οι οφειλές σε δημόσια έργα για τον πρωτογενή τομέα, οι απλήρωτες υποχρεώσεις αγγίζουν τα 3,7 δισεκατομμύρια: «Μολονότι στις 27 Νοεμβρίου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και ο κ. Τσιάρας διαβεβαίωναν τον αγροτικό κόσμο ότι θα πληρωθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης, αντ’ αυτού εισέπραξαν το 40% οριζοντίως, -κάποιοι είχαν πάρει το 15-20%-.

Και όλα αυτά τη στιγμή που το κόστος παραγωγής είναι στα ύψη, οι εργάτες γης μειώνονται και οι ζωονόσοι εξαπλώνονται λόγω της κατάρρευσης των ελεγκτικών μηχανισμών, -σφάζονται κοπάδια σε όλη την Ελλάδα-. Παλιά σταματούσε η ευλογιά στον Έβρο και στη Ροδόπη».

Επιπλέον επέκρινε την κυβέρνηση γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί έγκαιρα οι έλεγχοι. «Ποιος φταίει; Γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι; Γιατί κατέρρευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί μπήκε υπό ευρωπαϊκή εποπτεία; Εδώ μιλάμε για ένα υπουργείο που έχει καταρρεύσει. Γι’ αυτό βλέπετε χιλιάδες ανθρώπους να παρατούν το επάγγελμα».

«Συγκαλύπτουν τη διαφθορά»

«Δεν έχω καμία ανοχή στη διαφθορά. Ο πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο συντηρούν τη διαφθορά, όχι μόνο ανέχονται τη διαφθορά, όχι μόνο εργαλειοποιούν τη διαφθορά, αλλά την συγκαλύπτουν κιόλας», σημείωσε. Τόνισε πως «όταν δεν αφήνεις τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, χρησιμοποιώντας το άρθρο 86 για να της απαγορεύσεις να ελέγξει υπουργούς σε αλλεπάλληλες υποθέσεις, προσπαθείς να προστατεύσεις τη διαφθορά». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα στείλει επιστολή στα κόμματα της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης» καλώντας τα σε συνεννόηση για την αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

«Αυτοί που έχουν βλάψει τον πρωτογενή τομέα να πάνε στη δικαιοσύνη -και υπουργοί και στελέχη. Καλώ όλα τα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούμε για το πώς θα αναθεωρηθεί το άρθρο 86. Πρέπει να συνεννοηθούμε, να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 86. Δεν μπορεί να συμβαίνει άλλο αυτό, δεν το αντέχει η κοινωνία», υπογράμμισε. Ανέφερε ειδικότερα ότι «στη σύμβαση 717, δεν επέτρεψαν να ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη ο κ. Καραμανλής.

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν επέτρεψαν στη δικαιοσύνη να ελεγχθούν ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης». «Πόσες φορές ο πρωθυπουργός έχει εργαλειοποιήσει το άρθρο 86 για να καλύψει πολιτικές ευθύνες, ενώ υπάρχουν δικογραφίες -όχι θεωρίες- δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», σχολίασε. «Πρέπει λοιπόν τα κόμματα, τα δημοκρατικά, να υπάρξει συνεννόηση μιας πρότασης αναθεώρησης του 86 στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο λαός μας δεν ανέχεται πια να υπάρχει ατιμωρησία και πέπλο κάλυψης της διαφθοράς ισχυρών πολιτικών προσώπων», πρόσθεσε.

«Όλοι ήξεραν και μόνο εμείς φωνάζαμε»

Σχετικά με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Λέει η κυβέρνηση ότι ο πρωθυπουργός δεν ήξερε. Μα, είχε τον κ. Βάρρα στο γραφείο του. Το μεγαλύτερο κομμάτι της δικογραφίας εναντίον του κ. Βορίδη είναι οι καταθέσεις του κ. Βάρρα που είναι στο Μαξίμου σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη. Άρα πώς δεν ήξερε; Όλοι ήξεραν και μόνο εμείς φωνάζαμε». Στο ίδιο πλαίσιο είπε ότι «έχει παντρέψει ο πατέρας Μητσοτάκης τον αδερφό του κ. “Φραπέ”. Και το χρησιμοποιήσαμε αυτό γιατί είναι στη δικογραφία. Στη δικογραφία επικαλείται την κουμπαριά του με τον πρωθυπουργό, για να έχει διαφορετική μεταχείριση».

Στο θέμα της ακρίβειας ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και κάλεσε την κυβέρνηση «να πουν στον ελληνικό λαό πόσα πρόστιμα έχουν επιβάλει και πόσα πρόστιμα έχουν εισπράξει από τα ολιγοπώλια που έβγαλαν δισεκατομμύρια». «Ρωτήστε τους και θα καταλάβετε την κοροϊδία εις βάρος των καταναλωτών, εδώ και μια πενταετία. Μεγάλη ακρίβεια, πολλά υπερκέρδη για τους ισχυρούς, λίγοι έλεγχοι, λίγα πρόστιμα και ακόμα λιγότερα έχουν εισπράξει», σχολίασε.

Αναφερόμενος στις τράπεζες, υπενθύμισε ότι πέρυσι τέτοια εποχή είχε προτείνει από το βήμα της Βουλής το ισπανικό μοντέλο για εφάπαξ φορολόγηση. «Απ’ τα 4 δισ. τον χρόνο που πήραν οι τράπεζες, να δώσουν 500 εκατ. για δύο χρόνια. Άρα, να τους πιέσουμε για να αλλάξουν πολιτική στον τομέα των επιτοκίων και των χρεώσεων. Μας κορόϊδευε η Νέα Δημοκρατία, δεν το έκανε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Να έρχονται οι τράπεζες και να λένε: “δίνουμε κάποια χρήματα οικειοθελώς για το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου-Κουτσίκου” και αντί να μειώνεται η διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων-καταθέσεων, αυξήθηκε περισσότερο», είπε.

Σχετικά με το στεγαστικό πρόβλημα υπογράμμισε ότι «υπάρχει αύξηση 40-50% στα ενοίκια επί εποχής Νέας Δημοκρατίας». Θύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ από το 2022 προτείνει κοινωνικές κατοικίες, άνοιγμα κλειστών σπιτιών, πλαφόν. «Πήραμε το ευρωπαϊκό μοντέλο αντιμετώπισης της αύξησης κόστους στέγασης, το κάναμε νομοθετική πρόταση αλλά η Νέα Δημοκρατία είπε “όχι”. Το αποτέλεσμα; Να συνεχίσουν να αυξάνουν τα ενοίκια. Η κυβέρνηση προχώρησε στην πολιτική του ενός ενοικίου, που απέτυχε, διότι δεν είχαν ενημερώσει σωστά τους ενοικιαστές», ανέφερε.

«Το ΠΑΣΟΚ προσφέρει μία επιλογή πολιτικής αλλαγής»

Ως προς τα πολιτικά διακυβεύματα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως δίνει μια μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, «γιατί η κοινωνία βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο όριο». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν σέβεται τους θεσμούς, δεν σέβεται την κοινωνία, έχει καταρρεύσει η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία, γίνεται ένα πάρτι διαφθοράς», για να σημειώσει ότι «πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα» και πως εκείνος προσφέρει «μία επιλογή πολιτικού ήθους, πολιτικής αλλαγής και συνέπειας». «Ο καθένας μας θα κριθεί για τον αγώνα που δίνει το βράδυ των βουλευτικών εκλογών», είπε.

«Θέλει ο ελληνικός λαός κόμματα διαμαρτυρίας; Θέλει κόμματα “ψεκάσματος”; Θέλει κόμματα ή πρόσωπα που έκαναν τον κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία πανίσχυρους; Διότι, δεν έφερα εγώ τη Νέα Δημοκρατία στο 41%. Ο κ. Τσίπρας την έφερε, ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης», σχολίασε. «Έχω μια άλλη ατζέντα, μια άλλη πολιτική, ένα νέο πολιτικό προσωπικό», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης, «και λέω στον ελληνικό λαό: Θέλετε αλλαγή; Νιώθετε ότι δεν περνάτε καλά και θέλετε καλύτερες μέρες; Θέλουμε εθνική αξιοπρέπεια; Είμαι εδώ να αγωνιστώ για αυτά. Και, νομίζω ότι, αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός, θα έχουμε πραγματικά πολιτική αλλαγή, γιατί υπάρχει και πρόγραμμα και διάθεση». Είπε ότι «εμείς δεν έχουμε σπόνσορες για να μας παίζουνε μέρα-νύχτα. Σπόνσορες έχουν αυτοί οι οποίοι, δυστυχώς, φαίνεται πώς αντιμετωπίζονται στα media. Δεν έχουμε όλοι την ίδια αντιμετώπιση».

Σχολίασε πως «εάν τη ζημιά που έχουν κάνει στη χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, την είχα κάνει εγώ, δεν θα μπορούσα να πιω καφέ στο Σύνταγμα». «Δεν έχω κυβερνήσει ούτε λεπτό, δεν έχω κανέναν διεφθαρμένο στο περιβάλλον μου, δεν έχω ζημιώσει το δημόσιο συμφέρον», πρόσθεσε. Υποστήριξε ότι τα πεπραγμένα του πρώην και του νυν πρωθυπουργού «εξιδανικεύονται» στον δημόσιο λόγο, «ενώ έχουν κυβερνήσει και τα αποτελέσματα της διακυβέρνησής τους τα έχουμε βιώσει».