Ανδρουλάκης: Προοδευτικά ανοίγματα χωρίς Τσίπρα - Ψυχραιμία αλλά και «εμπάργκο» για το «Παλλάς»

Με το ένα μάτι στραμμένο στις ολοένα πιο πυκνές διεργασίες στην ευρύτερη Κεντροαριστερά (που δεν μπορεί πλέον να αγνοεί εντελώς ή να απαξιώνει λόγω Τσίπρα, δημοσκοπήσεων και άλλων παραγόντων) και το άλλο στις δικές του πολιτικές και προγραμματικές προτεραιότητες αλλά και στην αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ανοίγει η εβδομάδα για το ΠΑΣΟΚ.

Μια εβδομάδα που λόγω παρουσίασης της «Ιθάκης» την Τετάρτη θα περιστρέφεται γύρω από ένα πρόσωπο, τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι θα ακολουθήσουν δρόμους χωριστούς...

Κι αν κάτι ανησυχεί περισσότερο, αυτό δεν είναι η μεθαυριανή στάση «Παλλάς» όπου παρουσίες προβεβλημένων στελεχών του ΠΑΣΟΚ θα θεωρηθούν έκπληξη μεγατόνων και πιθανότατα θα προκαλέσουν κυρώσεις...

Είναι ο τελικός προορισμός που είναι οι εκλογές, όπου πέραν του στόχου της πρωτιάς με μία ψήφο απέναντι στη ΝΔ, είναι και ο ανομολόγητος αλλά υπαρξιακός: Να μην απολέσει το ΠΑΣΟΚ την πρωτοκαθεδρία στον προοδευτικό χώρο και μην το περάσει το υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα, το οποίο θα στοχεύσει να καταστεί αξιωματική αντιπολίτευση.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια συνθήκη ελεγχόμενης πίεσης στο ΠΑΣΟΚ από τον Αλέξη Τσίπρα. Το 22,5% των ψηφοφόρων του, σύμφωνα με τη Marc, λένε ότι τυχόν φορέας από τον πρώην πρωθυπουργό θα αποτελεί μια ευκαιρία για την κεντροαριστερά, ενώ από την άλλη πιο ήπια απειλή ελλοχεύει από το γκάλοπ της GPO όπου οι πιθανές δεξαμενές Τσίπρα προέρχονται κατά βάση από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά και ένα ισχνό 3% ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δηλώνει πολύ πιθανό να τον ακολουθήσει στο νέο του εγχείρημα.

Ναι στις διεργασίες, όχι στον Τσίπρα

Μέσα σε αυτό το τοπίο, όπως έχει γράψει το flash.gr, ο Νίκος Ανδρουλάκης δείχνει αποφασισμένος να έχει στο εξής περισσότερο ανοιχτές τις κεραίες του στις συχνότητες και όσων εξ αριστερών -εντός και εκτός- επιζητούν περισσότερες κοινές πρωτοβουλίες διαλόγου.

Η αρχή έγινε μέσω βίντεο που έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο Σεράφειο, στην εκδήλωση για την κλιματική κρίση, ακολούθησε το κοινό αίτημα με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για συνεδρίαση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών και είναι πολύ πιθανόν να ληφθούν και ορισμένες ακόμη θεματικού χαρακτήρα δράσεις.

Τέτοιες εκδηλώσεις ώσμωσης ή πρωτοβουλίες όπου υπάρχει σύμπτωση απόψεων πάντα αναλαμβάνονταν και θα συνεχιστούν, λένε από την Χαριλάου Τρικούπη, παραπέμποντας σε θέματα όπως τα εργασιακά, το κοινωνικό κράτος, ο πόλεμος στη Γάζα κ.α. Επίσης, στο κεντροαριστερό ημερολόγιο προγραμματίζονται δύο σχετικές εκδηλώσεις όπου παίρνουν μέρος στελέχη του ΠΑΣΟΚ που σταθερά εισηγούνται στην ηγεσία αυτή την πορεία. Η μία σήμερα στην Πάτρα με τους Θοδωρή Μαργαρίτη, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Νίκο Μπίστη και η άλλη την Κυριακή στη Δράμα με τους Γιώργο Μπουλμπασάκο, Διονύση Τεμπονέρα, Κώστα Καρπόζηλο και Νίκο Μαραντζίδη.

«Δεν αρνούμαι κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες ούτε κοινές αγωνίες, έχουν υπάρξει πολλές πρωτοβουλίες, προφανέστατα συνομιλούμε», δήλωσε πρόσφατα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκαθαρίζοντας όμως το πλαίσιο και βάζοντας τις δικές του προϋποθέσεις που εμπεριείχαν σαφείς αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα. «Υπάρχει όμως ένα ζήτημα, για να κερδίσει κάποιος τη ΝΔ δεν πρέπει να πάει με την πεπατημένη, να τάζει και να λέει εύκολα λόγια, ο κόσμος είναι υποψιασμένος, θέλει συνέπεια, σοβαρότητα, ήθος και πρόγραμμα, αυτό είναι το πλαίσιο, αυτός είναι ο αγώνας μου και η προσπάθειά μου, θα ήμουν χαρούμενος και άλλοι άνθρωποι από άλλα κόμματα και την κοινωνία των πολιτών να έρθουν κοντά μας», διευκρίνισε.

Με άλλα λόγια, ο πρώην πρωθυπουργός δεν συγκαταλέγεται στους συνομιλητές, το ΠΑΣΟΚ μετέχει μεν σε συζητήσεις αλλά με σκοπό τη συσπείρωση γύρω από αυτό και τρίτον, απορρίπτει σενάρια για εκλογικές συμπορεύσεις, νέα κόμματα ή οτιδήποτε άλλο ακυρώνει την πολιτική του αυτοτέλεια.

Παράλληλα, θα εντατικοποιήσει το σχέδιο της διεύρυνσής του και θα κάνει πιο χαλαρούς τους όρους επιστροφής για στελέχη που είχαν φύγει, ενώ ο βασικός του προσανατολισμός θα είναι το ακροατήριο των αναποφάσιστων, των δυσαρεστημένων από την κυβερνητική πολιτική και εκείνων που δηλώνουν ότι θέλουν πολιτική αλλαγή.

Στο εγχείρημα αυτό και όσο το επόμενο βήμα του Αλέξη Τσίπρα δεν παίρνει μορφή, το ΠΑΣΟΚ θα στηριχθεί στο αφήγημα ότι είναι το μοναδικό κόμμα που διαθέτει εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ και ότι μόνο εκείνο του αποσπά ψήφους, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συνεχίσει σε λογική διπόλου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γι’ αυτό και οι συνεχείς επιθέσεις και προσωπικά προς τον πρωθυπουργό.

Κινήσεις ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας

Προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας, ιδίως προς τις δεξαμενές πολιτών που αναζητούν λύσεις στα προβλήματά τους αγνοώντας τους υψηλούς τόνους της αντιπαράθεσης που αφορούν το παρελθόν, το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει αύριο Τρίτη εκδήλωση – ημερίδα με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη στο ΤΕΕ με αντικείμενο το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής και τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπισή του (17.00, Κάραβελ).

Θα μιλήσουν εμπειρογνώμονες (συγκοινωνιολόγοι κ.α.), δήμαρχοι του λεκανοπεδίου ανάμεσά τους και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και το κλείσιμο των εργασιών θα γίνει από το Νίκο Ανδρουλάκη.