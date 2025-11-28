«Ο τρίτος χάνεται»: Ο Ανδρουλάκης μπαίνει στη «μάχη» κατά του Τσίπρα

Τα αποκαλυπτήρια της πολεμικής στάσης του προς τον Αλέξη Τσίπρα έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, φανερώνοντας παράλληλα και μέρος του σχεδίου του -για το οποίο έγραψε το flash.gr- σχετικά με το προσκλητήριο επιστροφών στελεχών και πολιτών που ήταν παλαιότερα στο ΠΑΣΟΚ ή το ψήφιζαν και μετέπειτα ακολούθησαν χωριστές πορείες.

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί σκληρά με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τον καταστήσει συνομιλητή του προεκλογικά. «Προς το παρόν άλλωστε είναι συγγραφέας βιβλίου, δεν έχει καν κόμμα», σχολιάζει ανώτατη πηγή της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Οι πορείες τους θα είναι παράλληλες, άκρως ανταγωνιστικές, αφού στις εκλογές κερδισμένοι δε μπορούν να είναι και οι δύο. Ένας θα κερδίσει, ο άλλος θα χάσει... Το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο έστω με μια ψήφο. Το εναλλακτικό σενάριο για την Χαριλάου Τρικούπη και πιθανότερο με τα σημερινά δεδομένα είναι να έρθει δεύτερο, θέση που θα διεκδικήσει και ο κ. Τσίπρας. Πολύ απλά, ο τρίτος χάνεται...

Στο πλαίσιο αυτό αλλά και καθώς το «αντιτσιπρικό κλίμα» στο πράσινο στρατόπεδο, ιδίως μετά τα γραφόμενα στην «Ιθάκη» για τη Φώφη Γεννηματά, έχει απογειωθεί, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν απολύτως λογικό και επόμενο να βάλει απέναντί του τον πρώην πρωθυπουργό, θυμίζοντας έργα, ημέρες και πεπραγμένα. Στην πρώτη επίσημη τοποθέτησή του για το θέμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να εκθέσει τον κ. Τσίπρα, θύμισε το κεντρικό του αφήγημα περί σκισίματος του μνημονίου, μέσα από ένα περιστατικό:

«Όταν το 2014 είχαν πάει οι Κύπριοι στη Ρωσία και δεν πήραν καμία ουσιαστική στήριξη -ενώ οι Ρώσοι είχαν λεφτά σε κυπριακές τράπεζες-, όταν γνώριζαν και αυτοί και όλοι μας ότι χρήματα πέρα από εκείνα των Ευρωπαίων φορολογουμένων δεν υπήρχαν, πώς ένας πολιτικός είπε αυτό το τεράστιο ψέμα στον ελληνικό λαό;»,αναρωτήθηκε (Real fm) και παρέθεσε τα γεγονότα που ακολούθησαν: Τρίτο μνημόνιο, η δημόσια περιουσία στο Υπερταμείο για 99 χρόνια, αντί για σεισάχθεια δισεκατομμύρια «κόκκινα» δάνεια στα funds...

Ο στόχος του κ. Ανδρουλάκη προφανής: Να φέρει στη μνήμη όλων «τα μεγάλα ψέματα, τη μεγάλη απάτη και τι σοβαρές επιπτώσεις τους στη ζωή των πολιτών», ώστε να πείσει για το επιχείρημά του ότι τυχόν κόμμα Τσίπρα δεν είναι εναλλακτική αλλά «δώρο» για τον κ. Μητσοτάκη. «Η λύση είναι αυτοί που έκαναν πανίσχυρη τη ΝΔ; Δηλαδή, το 41% πώς προήλθε; Από παρθενογένεση; Συγκρίθηκε η ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα και ο λαός είπε 17%-41%. Έχει λοιπόν κριθεί αυτό το game», συμπέρανε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Άνοιγμα» με κριτήρια

Το δεύτερο μέρος της στρατηγικής του σχετίζεται το άνοιγμα -με κριτήρια- προς όλους όσοι ήταν παλαιότερα στις γραμμές του ΠΑΣΟΚ αλλά στη συνέχεια το εγκατέλειψαν είτε για τον ΣΥΡΙΖΑ είτε για τη ΝΔ είτε για τον... καναπέ τους. Το πνεύμα της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη που θα κορυφωθεί ως το συνέδριο του Μαρτίου είναι το εξης:

«Η ΝΔ πρέπει να φύγει και πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη. Γι' αυτό καλώ κάθε άνθρωπο, είτε είναι πολιτικό στέλεχος, είτε είναι η κοινωνία των πολιτών, να δώσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Να νικήσουμε την ΝΔ, έστω και με μια ψήφο, και βάσει του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι καθαρό, χωρίς λαϊκισμό, με καθαρά πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, να υπάρχει μια άλλη ηθική διακυβέρνηση, με σχέδιο για τον τόπο».

Με άλλα λόγια, όπως έγραψε χθες το flash.gr, «το ΠΑΣΟΚ είναι το σπίτι σας, γυρίστε πίσω και είστε καλοδεχούμενοι», πρόταση που κατέθεσε δημόσια και η Άννα Διαμαντοπούλου.

Στο μεταξύ, μία ημέρα μετά την κοινή συζήτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την κλιματική κρίση με τους Σωκράτη Φάμελλο, Αλέξη Χαρίτση και Πέτρο Κόκκαλη, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά κατέθεσαν κοινό αίτημα για τη σύγκληση των Επιτροπών Παραγωγής & Εμπορίου, Οικονομικών Υποθέσεων και της Ειδικής Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, ζητώντας πλήρη ενημέρωση και ουσιαστική συζήτηση για τα αποτελέσματα της COP 30. «Πατέρας» σχετικής πρότασης ήταν ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.