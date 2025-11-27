«Γυρίστε σπίτι σας» - Ο Ανδρουλάκης σε νέα γραμμή για την κεντροαριστερά μετά την «Ιθάκη»

Η χθεσινή παρουσία -μέσω βίντεο- του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση των προοδευτικών δυνάμεων για την κλιματική κρίση σηματοδοτεί -σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr- μια νέα ελαφρώς αναθεωρημένη προσέγγιση της Χαριλάου Τρικούπη σε σχέση με τις εξελίξεις στο χώρο των δυνάμεων που αντιπολιτεύονται τη ΝΔ από κεντροαριστερή – αριστερή σκοπιά.

Μια στάση της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δεν είναι άσχετη με τη γενικότερη αναταραχή που έχει προκαλέσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αλλά και οι επόμενες κινήσεις του στην κατεύθυνση της ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα.

Η έστω βιντεοσκοπημένη παρέμβαση του κ. Ανδρουλάκη στη συζήτηση που οργάνωσε ο «Κόσμος» του Πέτρου Κόκκαλη στο Σεράφειο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη από τα κεντροαριστερά ραντάρ, διότι είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνυπάρχει εκτός Βουλής – αν και χωρίς φυσική παρουσία – σε ενωτική πρωτοβουλία με άλλα κόμματα και κινήσεις, τα οποία βλεπουν από τη ίδια σκοπιά την επόμενη ημέρα στη χώρα. Δηλαδή επιζητούν την πολιτική αλλαγή και τον τερματισμό της διακυβέρνησης της ΝΔ.

Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν σκοπό να απεμπολήσουν την αυτονομία τους και εκ των προτέρων ξεκόβουν κάθε σκέψη για κοινά ψηφοδέλτια ή κοινή κάθοδο με άλλα κόμματα στις εκλογές. Ωστόσο, φαίνεται ότι σκοπεύουν να κινηθούν περισσότερο επιθετικά και συντονισμένα στο σκέλος της διεύρυνσης, ώστε να αποτινάξουν από πάνω τους μια πολιτική «ρετσινιά» περιχαράκωσης και απομονωτισμού, που σταθερά τους προσάπτει είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Αριστερά. Στην Χαριλάου Τρικούπη αποκρούουν -έτσι κι αλλιώς- αυτή την κριτική, λέγοντας ότι στηρίζουν κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αντιπολιτευτικής πίεσης προς την κυβέρνηση και η οποία τους βρίσκει σύμφωνους. Ως παράδειγμα φέρνουν δράσεις για κοινωνικά θέματα, τα εργασιακά, το Παλαιστινιακό ή και θεσμικές πρωτοβουλίες στη Βουλή όπως οι προτάσεις δυσπιστίας.

Πάντως, το μελλοντικό κόμμα Τσίπρα και ο πρώην πρωθυπουργός δεν συγκαταλέγονται στους δυνητικούς συνομιλητές ούτε στο επίπεδο της όσμωσης, όπως συνέβη χθες με αντικείμενο την κλιματική κρίση.

Η στρατηγική προς το Κέντρο, τους αναποφάσιστους και τους δυσαρεστημένους από τη ΝΔ δεν αλλάζει. Υιοθετείται όμως παράλληλα και μια πιο ενεργητική πολιτική και προς την πλευρά της ευρύτερης Αριστεράς και των ψηφοφόρων εκείνων που αναζητούν την εναλλακτική αλλά δεν την βρίσκουν ούτε στα κόμματα που παραδοσιακά ψήφιζαν τα τελευταία χρόνια και έχουν μεταφερθεί τώρα στη λίστα των απογοητευμένων. Αρκετοί από αυτούς, εξηγούν στο flash.gr αρμόδιες πηγές, είναι πολύ πιθανό να έχουν ψηφίσει στο παρελθόν ΠΑΣΟΚ και άρα τώρα ενδέχεται να είναι η ευκαιρία για τον επαναπατρισμό τους.

«Γυρίστε σπίτι σας»

Υπό το πρίσμα αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης προσανατολίζεται σε ένα προσκλητήριο επιστροφής προς όσους είχαν για διάφορους λόγους (στελέχη και πολίτες) εγκαταλείψει το Κίνημα, επαναφέροντας το μότο «γυρίστε στο σπίτι σας, το ΠΑΣΟΚ είναι η εστία της Δημοκρατικής Παράταξης».

Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς χρησιμοποιεί συχνά εσχάτως αυτή τη φρασεολογία, ενώ και η ενεργοποίηση της Επιτροπής Διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη θα παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Κατά μία έννοια, η τακτική αυτή των πιο ανοικτών διαύλων με άλλες δυνάμεις -υπό σαφείς προϋποθέσεις- και των πιο χαλαρών κριτηρίων για προσέλκυση όσων θέλουν να συμπορευτούν με το ΠΑΣΟΚ, βρίσκουν σύμφωνο και τον Χάρη Δούκα, που εξαρχής προτρέπει σε διάλογο όχι μόνο μετεκλογικά, ενώ και ο Μιχάλης Κατρίνης είναι σε αυτό το πνεύμα.

Μια πρόγευση ενός τέτοιου καλέσματος που αναμένεται να κορυφωθεί όσο πλησιάζει το συνέδριο την άνοιξη του 2026 έδωσε η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία μιλώντας στο Action24, πρώτον, ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει στις εκλογές αυτόνομα «και με δικά του ψηφοδέλτια». Δεύτερον, υπενθύμισε ότι «όλη αυτή την περίοδο συνομιλούμε, συνεργαζόμαστε κάνουμε κοινές εκδηλώσεις, έχουμε κοινές θέσεις στη Βουλή».

Και τρίτον, έκανε ένα τολμηρό άνοιγμα επιστροφής και συστράτευσης υποστηρίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ τους καλεί όλους, και τους βουλευτές που έφυγαν και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα θέλουν όλοι μαζί». Για να το τεκμηριώσει μάλιστα παρέπεμψε στον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κώστα Σημίτη και τον Γιώργο Παπανδρέου, οι οποίοι «ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές έκαναν διευρύνσεις…». Εξυπακούεται ότι εξαίρεση αποτελούν ορισμένες περιπτώσεις προσώπων που όπως έχει δηλώσει ο κ. Ανδρουλάκης «πλήγωσαν την παράταξη και όσοι έπαιρναν αποφάσεις με κριτήριο την καρέκλα».

Μήνυμα ενίσχυσης των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ στον απόηχο της κυκλοφορίας της «Ιθάκης» θέλησε να στείλει και ο Παύλος Γερουλάνος , βγάζοντας ως συμπέρασμα των τελευταίων ημερών ότι «η καρδιά της βαθιάς πολιτικής αλλαγής, με σοβαρότητα που χρειάζεται η χώρα, χτυπάει στο ΠΑΣΟΚ», για να συμπληρώσει ότι «εμείς επιλέγουμε να προτείνουμε λύσεις για το σήμερα και να σχεδιάζουμε το αύριο της ελληνικής κοινωνίας».