Φουλ του... ΣΥΡΙΖΑ στο ακροατήριο Ανδρουλάκη

Σας είχα ενημερώσει από χθες ότι ο Ανδρουλάκης -σε αντίθεση με όσα κυκλοφορούσαν στην πιάτσα- θα έβρισκε ένα τρόπο να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της ενωτικής εκδήλωσης για την κλιματική κρίση, πίσω από το οποίο βρισκόταν ο Πέτρος Κόκκαλης, πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν επικεφαλής του κόμματος «Κόσμος» και μίλησαν ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων.



Αμφιταλαντεύτηκε είναι αλήθεια, ίσως και να πιέστηκε, προκειμένου να μη δίνει δικαίωμα να τον κατηγορούν ότι κλείνεται στο «καβούκι» του και περιχαρακώνεται και όλα αυτά τα δακρύβρεχτα και ανεδαφικά ότι απορρίπτει την ευκαιρία να νικηθεί ο Μητσοτάκης μέσω από ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο.

Εδώ δεν ξέρουμε αν όλες αυτές οι διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχουν ως τις εκλογές, να πάει ο Ανδρουλάκης να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ απλά και μόνο για να μπουν ξανά στη Βουλή κάποιοι από τους αγωνιούντες συριζαίους και νεοαριστερούς. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνει, αλλά πρωτοβουλίες διεύρυνσης σίγουρα θα πάρει.



Τέλος πάντων, το ζύγισε, έστειλε ένα βίντεο και όλα καλά. Το ακροατήριο ωστόσο μόνο πολύχρωμο δεν ήταν...

Φουλ του ΣΥΡΙΖΑ με ισχυρές δόσεις Νέας Αριστεράς και μία - δύο πινελιές ΠΑΣΟΚ. Έχουμε και λέμε: Νίκος ΠαππάςΡένα Δούρου, Κώστας Ζαχαριάδης, Στέργιος Καλπάκης, Όλγα Γεροβασίλη, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Παύλος Πολάκης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Ράνια Σβίγκου, Γιώργος Καραμέρος, Χρήστος Γιαννούλης, Γιάννης Μπαλάφας, Δημήτρης Χατζησωκράτης, Τρύφων Αλεξιάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θεανώ Φωτίου, Πέτη Πέρκα, Νίκος Φίλης, Νίκος Μπίστης, Γιώργος Σταθάκης από τη Νέα Αριστερά. Από το ΠΑΣΟΚ η Αννα Παπαδοπούλου και ο δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης. Παραβρέθηκε ακόμη η πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη, ο πρώην πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κώστας Μενουδάκος, οι συνταγματολόγοι Γιώργος Σωτηρέλης και Ξενοφών Κοντιάδης και η δήμαρχος Ζωγράφου, Τίνα Καφατσάκη.