«Γκάζια» Μητσοτάκη για το Ταμείο Ανάκαμψης: «Θα το παρακολουθείτε κάθε πρωί»

Γεμάτο τρίωρο διήρκεσε η χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εξ αιτίας του φόρτου πολλών αλλά και σημαντικών νομοσχεδίων, όπως ο προΰπολογισμός, η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά και οι μεταρρυθμίσεις στο Κληρονομικό Δίκαιο και τις Πολεοδομίες.

Όπως έμαθα λοιπόν, στο πλαίσιο της παρουσίασης του προυπολογισμού και αφού είχαν τοποθετηθεί τόσο το δίδυμο Πιερρακάκης – Πετραλιάς, όσο και ο Νίκος Παπαθανάσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστησε την προσοχή στους Υπουργούς τους να επιταχύνουν τους ρυθμούς απορρόφησης των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς η αυστηρή προθεσμία, που δεν επιδέχεται παράτασης είναι ο Ιούνιος του 2026. «Κάθε πρωί, που θα μπαίνετε στο γραφείο σας το πρώτο πράγμα, που θα κοιτάτε είναι οι προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν έχουμε το περιθώριο να χάσουμε πόρους», φέρεται να προειδοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr η μόνη, επιτρεπτή ευελιξία από την πλευρά της Κομισιόν είναι η ανακατεύθυνση πόρων ανάμεσα σε έργα και δράσεις στο ίδιο πεδίο, είτε αυτό αφορά την Υγεία, είτε αυτό αφορά τις Υποδομές. Επίσης από την παρουσίαση του προυπολογισμού από τον Υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά και συγκεκριμένα από τις προβολές των δαπανών, οι παριστάμενοι Υπουργοί επαναβεβαίωσαν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Εφεξής, πάντως, το Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να ρίξει το επικοινωνιακό του βάρος στο αμέσως προσεχές διάστημα στην κατάρριψη συγκεκριμένων μύθων, που διακινεί η αντιπολίτευση γύρω από την πορεία της Οικονομίας, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, όπως ότι η αύξηση του πληθωρισμού υπερκαλύπτει την αντίστοιχη των αυξήσεων.