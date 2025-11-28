Άπονη...Ζωή - Από τον Ξαρχάκο στον Διαμαντή, μια παραίτηση δρόμος

Κι όμως, η παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα δεν ήταν η πρώτη που είχε καλλιτεχνικό άρωμα και που συνοδεύτηκε από μια αιχμηρή επιστολή - καταγγελία του πολιτικού συστήματος.

Ο πρώτος διδάξας ήταν ο μεγάλος μας μουσικοσυνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος, ο οποίος το 1990 παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά από βουλευτής της ΝΔ, εγκαταλείποντας οριστικά το «Ναό της Δημοκρατίας».



Μάλιστα, όπως θυμήθηκε παλαιός κοινοβουλευτικός συντάκτης, είχε γράψει τότε μια επιστολή - κόλαφο για τη λειτουργία των κομμάτων που είχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια την εποχή εκείνη.



Ο καλός συνάδελφος ανέτρεξε στο πλούσιο αρχείο του και κατάφερε να την βρει.

«Θεώρησα» έγραφε ο Ξαρχάκος, «πως θα μπορούσα να συμβάλω στην προώθηση των ηθικών αξιών με την κοινοβουλευτική μου δραστηριότητα. Γελάστηκα όμως βάναυσα, γιατί κάθε κόμμα αποτελεί σφαγείον ιδεών ψυχοπνευματικών εξάρσεων, ανθρώπινης και πολιτικής ελευθερίας» κατήγγειλε ο μαέστρος, περιγράφοντας γλαφυρά πως το υφιστάμενο σύστημα της πολιτικής είναι «διαβρωμένο, βαθύτατα αντιπνευματικό, αντιηθικό και τελικά αντιανθρώπινο».

Παρόλο που πέρασαν 35 χρόνια, αποδεικνύεται περίτρανα - για κακή τύχη του Καραναστάση και της Κωνσταντοπούλου εν προκειμένω - πως όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Όπως λέει εξάλλου και το γνωστό τραγούδι που έγραψε ο Ξαρχάκος μαζί με τον Παπαδόπουλο και τραγούδησε μοναδικά ο Μπιθικώτσης:



«Άπονη ζωή. Μας πέταξες στου δρόμου την άκρη. Μας αδίκησες».



ΥΓ: Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ουδεμία σύγκριση ανάμεσα στον μαέστρο και τον Καραναστάση…

