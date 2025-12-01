Πόσος και ποιος είναι ο οπλισμός που έχει στείλει η Ελλάδα στην Ουκρανία - Πόσα χρήματα εισπράχθηκαν

Με απευθείας συμφωνίες με το Κίεβο κατά το πρώτο διάστημα της ρωσικής εισβολής, και στη συνέχεια με διακρατικές συμφωνίες μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του «Ramstein Group», η Ελλάδα συνεχίζει την παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Η βοήθεια αφορά βασική εκπαίδευση, υγειονομική υποστήριξη, διοικητική μέριμνα, συντήρηση υλικού, κυρίως όμως την αποστολή οπλισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, στις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν παραχωρηθεί τα τελευταία τρία χρόνια:

κατευθυνόμενα βλήματα STINGER

βλήματα 73 χιλ. για το πυροβόλο του οχήματος μάχης ΒΜΡ-1

αντιαρματικά RPG-18

σφαίρες για τυφέκια και πολυβόλα των 7,62x39 χιλ, 7,62x51 χιλ και 7,62x54 χιλιοστών.

ρουκέτες των 122 χιλ. για εκτοξευτές πυραύλων «ΚΑΤΙΟΥΣΑ»

πολυβόλα ΜΑG

πολεμικά τυφέκια ΑΚ-47 Καλάσνικοφ από κατασχέσεις του Λιμενικού Σώματος.

Επιπλέον, στο Κίεβο μεταφέρθηκαν 40 τεθωρακισμένα οχήματα ΒΜΡ-1, μετά την ανταλλαγή με γερμανικά MARDER -1 που παρέλαβαν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Παράλληλα, με διακρατική συμφωνία με την Τσεχία - και τελικό προορισμό την Ουκρανία - οι Ένοπλές Δυνάμεις έχουν παραχωρήσει:

βλήματα πυροβολικού των 105 /155 και 175 χιλ.

ρυμουλκούμενα πυροβόλα των 105 χιλ. τύπου Μ-101Α1

60 αυτοκινούμενα πυροβόλα M110A2

βλήματα αρμάτων 90 και 105 χιλ.

αντιαρματικές νάρκες.

Τα οφέλη

Ο παραπάνω οπλισμός έχει κριθεί «εύχρηστος, αλλά μη αναγκαίος επιχειρησιακά». Για παράδειγμα, τα αμερικανικής προέλευσης ρυμουλκούμενα πυροβόλα βρίσκονται σε υπηρεσία στον Ελληνικό Στρατό από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, ενώ υπάρχουν ρουκέτες από την εποχή του πολέμου του Βιετνάμ, με επιτελείς να μιλούν για μία συνθήκη «win-win» και για τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν εισπράξει από την πώληση του στρατιωτικού υλικού 560 εκατομμύρια ευρώ, με τα χρήματα να επιστρέφονται στους προϋπολογισμούς των Γενικών Επιτελείων. Μάλιστα, ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι βλήμα από πυροβόλο των 105 χιλιοστών, τα οποία είχαν δοθεί από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα με το Σχέδιο Μάρσαλ, κοστολογήθηκε με 2.000 δολάρια έκαστο.

Στον αντίποδα, η αντιαεροπορική προστασία της χώρας ενισχύεται συνεχώς με σύγχρονα συστήματα όπως οι πανίσχυροι Spike NLOS, με το πρόγραμμα για την απόκτηση συστημάτων πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων να είναι σε εξέλιξη και τους ισραηλινούς PULS να έχουν το προβάδισμα ή με το πρόγραμμα αναβάθμισης των RM 70, το οποίο έχει εγκριθεί από τη Βουλή και περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και την προμήθεια βελτιωμένων πυρομαχικών για να ενισχυθεί η ισχύς πυρός του Ελληνικού Πυροβολικού.

Η μηνιαία «λίστα» των Ουκρανών

Σε μηνιαία βάση, το Κίεβο αποστέλλει σε όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην «Ομάδα Ραμστάιν» και τις χώρες που συνδράμουν, τη «λίστα» με τις στρατιωτικές ανάγκες.

Οι Ουκρανοί, μεταξύ άλλων, ζητούν αντιαεροπορικά συστήματα, κυρίως ρωσικής κατασκευής, καθώς είναι συστήματα τα οποία οι ίδιοι γνωρίζουν και μπορούν άμεσα να καταστούν επιχειρησιακά.

Επίσης, στη λίστα βρίσκονται βόμβες για αεροσκάφη, τεθωρακισμένα οχήματα, αλλά και η παροχή εκπαίδευσης σε άρματα Leopard και μαχητικά αεροσκάφη F-16. Να σημειωθεί πως η χώρα μας έχει κατά καιρούς ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα για διάθεση εκπαιδευτών, υπό την προϋπόθεση όμως η εκπαίδευση να πραγματοποιείται εκτός Ελλάδας και εκτός Ουκρανίας.