Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ με 25,2% - Τι πιστεύουν οι Έλληνες για νέο κόμμα Τσίπρα

Νέα δημοσκόπηση της GPO παρουσιάστηκε στο Star Channel, η οποία αποτυπώνει την σταθερή δυναμική που κρατά η Νέα Δημοκρατία αλλά και κυρίαρχα προβλήματα που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο ποσοστό του λαού.

Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 25,2%, καταγράφοντας μικρή άνοδο 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,6% (+0,3%), η Ελληνική Λύση με 10,4% (+0,6%) και το ΚΚΕ με 8,5% (+0,6%). Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 5,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει 4,1%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 13,3%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7% των ερωτηθέντων.

Δημοσκόπηση GPO

Όσον αφορά τα προβλήματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες, η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα αναδεικνύονται κυρίαρχο ζήτημα για το 62,8% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Ακολουθούν η διαφθορά (15,9%), η Υγεία (5,1%) και το μεταναστευτικό (3,7%).

Δημοσκόπηση GPO

Σχετικά με την κυβέρνηση, το 70,6% αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το έργο της, ενώ αρνητικά κρίνεται και η πολιτική της για τη βελτίωση των υποδομών Υγείας (65,3%) και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος (67,2%). Αντιθέτως, οι πολίτες φαίνεται να στηρίζουν τις ενέργειες για την αναδιοργάνωση και τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, με θετική αξιολόγηση από το 56,6%.

Δημοσκόπηση GPO

Σε επίπεδο μελλοντικών πολιτικών προτιμήσεων, το 27,2% των ερωτηθέντων θα ήθελε να παραμείνει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το 70,8% προτιμά αλλαγή κυβέρνησης. Το 81,7% κρίνει αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει πολύ πιθανό και το 10% αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, ενώ το 65,1% δηλώνει καθόλου πιθανό.