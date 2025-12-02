Ακραία πόλωση, βεντέτες και... λαχεία στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, που εκκίνησε από τις πολιτικές αντεγκλήσεις σχετικά με τα λαχεία και τα τζόκερ που κέρδισαν κρίσιμοι μάρτυρες και κατέληξε στη…βεντέτα, όπως εξελίσσεται, ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη και την Ευαγγελία Λιακούλη, συνεδριάζει η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ .

Κόντρα για τα λαχεία και τα τζόκερ των μαρτύρων



Πρώτο πεδίο σύγκρουσης αποτέλεσε το αίτημα της ΝΔ για διαβίβαση των καταθέσεων του «Χασάπη» και των Σεμερτζίδου-Μαγειρία για τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια στη Δικαιοσύνη και την αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με την αντιπολίτευση να απέχει της σχετικής ψηφοφορίας, καταγγέλλοντας απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων και μιλώντας για «πυροτέχνημα».



«Για ποιο λόγο η αντιπολίτευση δεν θέλει να ερευνηθούν οι «υπερτυχεροί»; Προστατεύουν κάποιον ή κάτι;», διερωτώνται πηγές της ΝΔ, ζητώντας από την αντιπολίτευση να απαντήσει για ποιο λόγο δεν επιθυμεί να ελεγχθεί εαν τα λαχεία που κερδήθηκαν ήταν θέμα καθαρής τύχης ή προϊόν άλλης δραστηριότητας.



Από την πλευρά της, η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να σταλούν στις δικαστικές αρχές και οι καταθέσεις άλλων κρίσιμων μαρτύρων, ανάμεσά τους, εκείνες των Κυριάκου Μπαμπασίδη και Δημήτρη Ντογκούλη, ενώ πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίαζαν πως «και ένοχη και απομονωμένη η ΝΔ επέλεξε τον ευτελισμό της διαδικασίας σε μια προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης της εδραιωμένης στην κοινωνία πεποίθησης περί της κυβερνητικής συγκάλυψης της αλήθειας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».



Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ την ίδια ώρα έκαναν λόγο για «προπέτασμα καπνού», κατηγορώντας την πλειοψηφία πως «προσπαθεί ξανά να δημιουργήσει εντυπώσεις άνευ ουσίας για να παραπλανήσει την κοινή γνώμη».



Επί προσωπικού Λαζαρίδης - Λιακούλη: «Μην ξαναπιάσετε τους γονείς μου που δεν ζουν στο στόμα σας!»



«Πολεμικό» παραμένει εντωμεταξύ το κλίμα ανάμεσα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και ιδίως ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη και την Ευαγγελία Λιακούλη. Αφορμή του νέου επεισοδίου της μεταξύ τους βεντέτας, στάθηκε η αναφορά του «γαλάζιου» εισηγητή στις αιτήσεις που έκαναν συγγενείς της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ στο ΚΥΔ του Δημήτρη Ντογκούλη.

«Η εξεταστική δεν είναι καφενείο, δεν αντέχει λάσπη στον ανεμιστήρα», ανέφερε αρχικώς η Ευαγγελία Λιακούλη, εξηγώντας ότι θα αναζητήσει τα «νόμιμα δικαιώματά της». Απαντώντας, ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε πως σε μεταξύ τους διάλογο την περασμένη εβδομάδα εκείνη τον «προειδοποίησε» πως «θα ψάξει» τους γονείς του που έχουν φύγει από τη ζωή.



Οι διάλογοι μεταξύ των δυο υπήρξαν εκρηκτικοί:



Ευαγγελία Λιακούλη : Δεν θέλω να πω τι μου είπε ο κύριος Λαζαρίδης την περασμένη Πέμπτη. Μέχρι εδώ, η ανοχή είναι μηδενική και πλέον θα αναζητούμε νόμιμα δικαιώματα μας.

Μακάριος Λαζαρίδης : Η κ. Λιακούλη άφησε υπονοούμενα, για συζήτησή μας την περασμένη Πέμπτη. Ξεκίνησε φεύγοντας από εδώ, λέγοντάς μου ότι θα ψάξει τους γονείς μου. Που και οι δύο δεν είναι στη ζωή πλέον. Και μου είπατε ότι θέλω να καλύψω τις πομπές μου. Και εγώ σας ρώτησα ποιες είναι αυτές.

Ευαγγελία Λιακούλη : Λέτε ψέματα! Μου είπατε ότι "αυτό που πάθατε με τον Τζεδάκη, θα το πληρώσουμε".

Μακάριος Λαζαρίδης : Μην τολμήσετε να πιάσετε ξανά τους γονείς μου στο στόμα σας!

Ευαγγελία Λιακούλη : Λέτε ψέματα! Από το μυαλό σας τα βγάζετε!

Μακάριος Λαζαρίδης : Δεν είμαι από τους πολιτικούς που δέχομαι απειλές. Ας πράξει ο καθένας αυτά που θέλει να πράξει!

Ευαγγελία Λιακούλη : Ήταν μάρτυρες τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο αστυνομικοί.



Τι κατέθεσε η ορκωτή λογίστρια του ΟΠΕΚΕΠΕ



Στην εξεταστική επιτροπή καταθέτει αυτή την ώρα η Δέσποινα Μαρκοπούλου που υπήρξε ορκωτή λογίστρια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία μάλιστα είχε ζητήσει να μην καταθέσει σε ζωντανή μετάδοση, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε.



Η μάρτυρας κατέθεσε πως είχε ενημερώσει τους τότε προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ευρήματα των ελέγχων της, καθώς ερωτηθείσα από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, «εαν έκρουσε τον κίνδυνο του κινδύνου στους τρεις προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους οποίους συνεργάστηκε και συγκεκριμένα στους Μελά, Μπαμπασίδη και Σημανδράκο, απάντησε: «φυσικά και γραπτώς και προφορικώς. Τα έχουμε πει και τα έχουμε επικοινωνήσει όλα». Την ίδια στιγμή, όταν ρωτήθηκε από τον Μακάριο Λαζαρίδη για τη δυσκολία άντλησης στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε πως υπήρχε πράγματι ζήτημα «όχι μόνο από την Παρασκευή Τυχεροπούλου, αλλά από ολόκληρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ». «Εντοπίσατε δόλο, υπεξαίρεση ή πολιτική παρέμβαση;» τη ρώτησε ο εισηγητής της ΝΔ και εκείνη απάντησε: «εαν είχα διαπιστώσει κάτι, θα είχα ενημερώσει αρμοδίως».



«Είχατε αντιληφθεί σύγκρουση συμφερόντων εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ ανάμεσα στον τεχνικό σύμβουλο και τα ΚΥΔ;», ρώτησε η Μιλένα Αποστολάκη, με την μάρτυρα να υποστηρίζει πως αυτό ήταν πέραν του πεδίου ελέγχου της.