Νέα ένταση στην εξεταστική, αποχώρησε η αντιπολίτευση - Στον εισαγγελέα το υπόμνημα του «Φραπέ»

«Δεν νομιμοποιούμε τη διαδικασία αυτή, η οποία εκθέτει την εξεταστική», φώναξε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ.

Τη διαβίβαση του υπομνήματος του «Φραπέ» στον εισαγγελέα προκειμένου να διερευνηθούν όλα τα αδικήματα που τυχόν έχει τελέσει, αποφάσισε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής με τις ψήφους μόνο της πλειοψηφίας, καθώς η αντιπολίτευση αποχώρησε από τη σχετική ψηφοφορία σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο πρόεδρος της εξεταστικής, Ανδρέας Νικολακόπουλος τόνισε πως η απόφαση για διαβίβαση του υπομνήματος ελήφθη καθώς σε περίπτωση παραβίασης του δικαιώματος της σιωπής από τον Γιώργο Ξυλούρη, η επιτροπή δεν μπορεί να του επιβάλλει τις προβλεπόμενες ποινές.

«Δεν νομιμοποιούμε τη διαδικασία αυτή, η οποία εκθέτει την εξεταστική», φώναξε η Μιλένα Αποστολάκη, με το ΠΑΣΟΚ να αποχωρεί από την αίθουσα, όπως ακριβώς και ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν νομιμοποιούμε την κατάχρηση εξουσίας»

«Δεν νομιμοποιούμε την παράβαση καθήκοντος και την κατάχρηση εξουσίας», είπε ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος επίσης δεν συμμετείχε στη ψηφοφορία, όπως ακριβώς και η υπόλοιπη ελάσσονα αντιπολίτευση, με εξαίρεση τον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας, ο οποίος πρώτα καταψήφισε τη «γαλάζια» πρόταση και ακολούθως αποχώρησε.

Για «show» της αντιπολίτευσης έκανε λόγο ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης. Σημειωτέον πως άπασα η αντιπολίτευση ζήτησε να εκδοθεί ένταλμα βίαιης προσαγωγής του Γιώργου Ξυλούρη.

Στις 12.00 καταθέτει στην εξεταστική ο Ανδρέας Στρατάκης, γνωστός και ως «Χασάπης».

