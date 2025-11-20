Κόντρα Μαρινάκη-Μάντζου για τον «Φραπέ»: «Η βελόνα πέφτει επειδή ακολουθείτε την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ»

Η άρνηση του «Φραπέ» να προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οξύνει έτι περαιτέρω το πολιτικό κλίμα, με τον Παύλο Μαρινάκη να έρχεται σε ρήξη με τον Δημήτρη Μάντζο στην Ολομέλεια.

Ζητώντας το λόγο, κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου για την ΕΡΤ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως η ΝΔ συγκαλύπτει την υπόθεση, καθώς αρνείται να συνταχθεί με το αίτημα για βίαιη προσαρμογή του «Φραπέ».

Απαντώντας, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε με νόημα πως το η βελόνα του ΠΑΣΟΚ κολλάει και ενίοτε πηγαίνει και προς τα κάτω, επειδή ακολουθεί την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας πως προσπαθεί να επιβιώσει πολιτικά δημιουργώντας εντυπώσεις.

«Μας κατηγορείτε πως θέλουμε να συγκαλύψουμε την υπόθεση. Εάν θέλαμε να συγκαλύψουμε, θα στέλναμε τον Ξυλούρη στον εισαγγελέα; Εχει δηλώσει πως θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της σιωπής. Εάν κληθεί βιαίως στην επιτροπή, δεν θα απαντήσει, εμείς πάμε δυο βήματα μπροστά, καθώς ο εισαγγελέας θα εξετασει εαν τελείται σοβαρό αδίκημα, αυτό της απείθειας», σημείωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Την ίδια στιγμή αναφέρθηκε και στον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, τονίζοντας πως είναι δημοκρατικό του δικαίωμα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και πως «εάν είναι όλα αυτά που του καταλογίσατε, φασίστας και υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας, να έρθετε να το αποδείξετε».



Νωρίτερα, ο Δημήτρης Μάντζος κατήγγειλε πως ο εισηγητής της ΝΔ «προπηλάκισε» τον μάρτυρα και «απείλησε» τη δημοσιογράφο, επικεφαλής του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Στεφανία Μουρελάτου.