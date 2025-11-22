Μαρινάκης: Η πετυχημένη οικονομική πολιτική μειώνει φόρους και αυξάνει τα έσοδα του Κράτους

Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει έντονα τα ελληνικά νοικοκυριά, παραμένοντας ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας. Την ίδια στιγμή, ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε μέτρα στήριξης ύψους 2 δισ. ευρώ, ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων, επίσης κοντά στα 2 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε στο MEGA: «Πετυχημένη οικονομική πολιτική είναι αυτή που μειώνει τους φόρους ως προς τους συντελεστές και αυξάνει τα έσοδα για το κράτος. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης…». Παράλληλα παραδέχτηκε ότι «Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν πανηγυρίζουμε. Αυτά που ανακοινώσαμε δεν είναι αρκετά, χρειάζονται κι άλλα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε σκληρή κριτική και στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι επί των ημερών του επιβλήθηκαν βαριές επιβαρύνσεις στους πολίτες. «Δεν νομίζω ότι οι πολίτες θα ακούσουν έναν πολιτικό που μας είχε 27ους στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Παλεύουμε να διορθώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Παύλος Μαρινάκης παραδέχτηκε πως «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι στις επιτυχίες μας και παλεύουμε να το διορθώσουμε αυτό». Υπογράμμισε πως στόχος είναι οι έντιμοι δικαιούχοι να ενισχυθούν περισσότερο, σημειώνοντας: «Θα γίνει άμεση καταβολή στο τέλος του μήνα του 70%… Το κράτος παίρνει πίσω τα κλεμμένα».

Όπως είπε, «Σίγουρα υπάρχει μεγάλο ζήτημα», υπενθυμίζοντας ότι για τρεις δεκαετίες το κράτος έχει πληρώσει 3 δισ. ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις. Παράλληλα ανέφερε ότι «Εμείς πριν την ευρωπαϊκή εισαγγελία στείλαμε 5.200 ΑΦΜ στη δικαιοσύνη» και έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι.

Για το σχέδιο Τραμπ και την Ουκρανία

Αναφορικά στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία και στο σχέδιο Τραμπ, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Είμαστε πάντα με τον αμυνόμενο και το κράτος δικαίου…». Επισήμανε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή στη θέση πως «είναι ανεπίτρεπτη η οποιαδήποτε αλλαγή συνόρων με τη βία».

Ενεργειακές συνεργασίες

Για τις ελληνοαμερικανικές συμφωνίες στα ενεργειακά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «Η Ελλάδα από μία χώρα παρία… είναι μία χώρα που πρωταγωνιστεί», υπογραμμίζοντας ότι οι συμφωνίες αυτές θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και επιπλέον έσοδα.

Στο τέλος έκανε συνολική αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, αναφέροντας πως μειώθηκαν οι μεταναστευτικές ροές κατά 80%, η χώρα προχώρησε σε σημαντικές αμυντικές προμήθειες –«Rafale, Belharra & F-16»– και ολοκληρώθηκε ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός.