Μητσοτάκης από Ινδία: Η Ελλάδα επενδύει στην AI - Συνεργασίες γα cloud και ψηφιακό κράτος

Το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη παρουσίασε στο πλαίσιο της παρέμβασής του στο «AI Impact Summit» στο Νέο Δελχί, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δίνοντας έμφαση στη θέση της Ελλάδας στο διεθνές τεχνολογικό περιβάλλον, στον εκσυγχρονισμό του κράτους και στις κοινωνικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις της νέας τεχνολογίας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών υποδομών, αναφέροντας ότι έχουν ήδη αναπτυχθεί συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών cloud. Παράλληλα, όπως σημείωσε, προωθείται η δημιουργία εγχώριων δυνατοτήτων μέσω επενδύσεων, ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων που χαρακτηρίστηκαν ως «εθνικοί πρωταθλητές». Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι η προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων και η ενίσχυση του ρόλου της χώρας ως περιφερειακού τεχνολογικού κόμβου.

Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης με εργαλεία AI

Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε η ανάγκη αναβάθμισης του κράτους ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας τεχνολογικής εποχής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι δημόσιες διοικήσεις λειτουργούν συχνά με ξεπερασμένα συστήματα και διαδικασίες και ότι απαιτείται συνολική αναθεώρηση των πλαισίων λειτουργίας τους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες όπως είπε πρέπει να γίνουν ταχύτερες και πιο φιλικές προς την καινοτομία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη επενδύσεων σε ψηφιακές δεξιότητες, υποδομές δεδομένων και εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα υπουργεία, επισημαίνοντας ότι η μετάβαση πρέπει να γίνει σε μεγάλη κλίμακα και όχι μέσω αποσπασματικών πιλοτικών έργων.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δυνατότητες εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την υγεία. Στον τομέα της εκπαίδευσης σημείωσε ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορεί να συμβάλει στη μείωση των μαθησιακών ανισοτήτων, ενώ στην υγεία έκανε λόγο για επέκταση της τηλεϊατρικής, χρήση προγνωστικής ανάλυσης και ανάπτυξη εξατομικευμένης προληπτικής φροντίδας. Όπως υπογράμμισε, η κατεύθυνση είναι η μετατόπιση από το μοντέλο της θεραπείας στο νοσοκομείο προς την πρόληψη στο σπίτι.

Προειδοποίηση για νέες παγκόσμιες ανισότητες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ενέχει τον κίνδυνο συγκέντρωσης υπολογιστικής ισχύος, δεδομένων και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού σε περιορισμένο αριθμό χωρών ή περιοχών. Τόνισε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ενίσχυε τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες και υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί ευρύτερη πρόσβαση στις τεχνολογικές δυνατότητες, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργήσει ως παράγοντας ανάπτυξης και όχι αποκλεισμού.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης να φτάσουν σε εργαζομένους, μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματικές ομάδες, όπως αγρότες, εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς. Έκανε λόγο για προγράμματα επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού και για αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι οι ανησυχίες για απώλεια θέσεων εργασίας είναι υπαρκτές και πρέπει να αντιμετωπιστούν εγκαίρως.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως στοιχείο εθνικής ισχύος

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη γεωπολιτική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η τεχνολογία αυτή συνδέεται πλέον άμεσα με την εθνική ισχύ, καθώς εξαρτάται από κρίσιμες αλυσίδες αξίας — από τους ημιαγωγούς έως τις υποδομές cloud και τα σύνολα δεδομένων. Υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αναπτύξει πλήρη αυτάρκεια στον τομέα και ότι οι διεθνείς συνεργασίες αποτελούν προϋπόθεση για την πρόοδο.

Πιθανή ρύθμιση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να διασφαλίσουν πως η τεχνολογία ενισχύει τον δημόσιο διάλογο και δεν υπονομεύει τη δημοκρατία μέσω παραπληροφόρησης ή επιθετικού λόγου. Τόνισε ότι προτιμάται ο διάλογος με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, ωστόσο προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξουν απτά αποτελέσματα, θα απαιτηθούν ρυθμιστικές παρεμβάσεις.

Τέλος, ο ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σύντομα σε απόφαση σχετικά με την πρόσβαση ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό και τους κινδύνους του διαδικτύου αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής και συνδέεται με τη διασφάλιση της ψυχικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης.