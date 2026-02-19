Μητσοτάκης - Kratsios: Το «πράσινο φως» για το γιγαντιαίο εργοστάσιο AI της ΔΕΗ

Στο περιθώριο του AI Impact Summit στο Νέο Δελχί, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ισχυρός άνδρας του Λευκού Οίκου για θέματα τεχνολογίας, Michael Kratsios, έθεσαν τις βάσεις για μια επένδυση που αλλάζει τα δεδομένα στη Βόρεια Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η προοπτική δημιουργίας ενός AI Giga Factory από τη ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Το έργο αυτό φιλοδοξεί να μετατρέψει την περιοχή σε διεθνή κόμβο επεξεργασίας δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας τις ενεργειακές υποδομές της επιχείρησης.

Πέραν του επενδυτικού σκέλους, οι δύο άνδρες συζήτησαν τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στις νέες τεχνολογίες, το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την AI και τις επιπτώσεις της στην κοινωνία και την ανάγκη για αυστηρότερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, θέμα που ο πρωθυπουργός έθεσε με ιδιαίτερη έμφαση.