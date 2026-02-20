Η «αγάπη» δεν κρύβεται: Οι κολοσσοί της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έδωσαν τα χέρια και έγιναν viral

Μπορεί να ήρθαν πολύ κοντά αλλά κάθε άλλο παρά αγαπημένοι είναι ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic. Ειδικότερα, όταν ανέβηκαν στη σκηνή του AI Impact Summit στην Ινδία, μπροστά σε πολιτικούς ηγέτες και κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας, Άλτμαν και Αμοντέι απέφυγαν να κρατηθούν χέρι-χέρι στην ομαδική φωτογραφία και περιορίστηκαν σε μια σύντομη κίνηση με υψωμένες γροθιές...

Το στιγμιότυπο, σύμφωνα με το CNBC, ήρθε σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην OpenAI, δημιουργό του ChatGPT, και την Anthropic, πίσω από το Claude, εντείνεται. Άλλωστε, οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει δημόσια αιχμές για το ενδεχόμενο διαφημίσεων μέσα σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Τον προηγούμενο μήνα, η Anthropic «έτρεξε» διαφημίσεις στο Super Bowl που σατίριζαν τα σχέδια της OpenAI να δοκιμάσει διαφημίσεις για δωρεάν χρήστες και συνδρομητές ChatGPT στις ΗΠΑ.

Ο Άλτμαν χαρακτήρισε τις διαφημίσεις «ξεκάθαρα παραπλανητικές», δηλώνοντας ότι «είναι στο στυλ της Anthropic να χρησιμοποιεί μια παραπλανητική διαφήμιση για να επικρίνει υποθετικές παραπλανητικές διαφημίσεις που δεν υπάρχουν, αλλά δεν θα περίμενα κάτι τέτοιο σε διαφήμιση του Super Bowl».

Από την πλευρά της Anthropic, ο επικεφαλής πελατών Πολ Σμιθ δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς της και όχι στη δημιουργία «εντυπωσιακών τίτλων», «σπόντα» που απευθυνόταν στην OpenAI.