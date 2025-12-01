Μητσοτάκης σε Morgan Stanley: Δεν θα «πατήσω φρένο» στις μεταρρυθμίσεις - Εκλογές το 2027

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , μιλώντας στο κλειστό Συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο, παρουσίασε με λεπτομέρειες τη νέα πορεία της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι η χώρα έχει πλέον εγκαταλείψει την εποχή της κρίσης και βρίσκεται σε τροχιά «ποιοτικά διαφορετικής ανάπτυξης» με σαφή στόχο τη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η ομιλία του επικεντρώθηκε στην επίτευξη δημοσιονομικής σταθερότητας χωρίς λιτότητα, στη ραγδαία αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών και στην αταλάντευτη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Η άνοδος του εισοδήματος: +22% σε έξι χρόνια



Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat, αφορά το εισόδημα των νοικοκυριών. Τόνισε ότι η Ελλάδα βιώνει πλέον μια σαφή ιστορία σύγκλισης, η οποία είναι μετρήσιμη:

Αύξηση: Το πραγματικό καθαρό διαθέσιμο εισόδημα (αφού συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός και οι μειώσεις φόρων) έχει αυξηθεί κατά 22% τα τελευταία έξι χρόνια.

Ποιοτική διαφορά: Η ανάπτυξη αυτή δεν τροφοδοτείται από την κατανάλωση και τον δανεισμό, όπως στο παρελθόν, αλλά είναι ποιοτικά διαφορετική και βασίζεται στις επενδύσεις.

«Γιατί να μην ξεπεράσουμε την Ευρώπη σε ορισμένους, τουλάχιστον, τομείς πολιτικής;» διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός, δείχνοντας τον υψηλό πήχη που έχει θέσει.

Σταθερότητα χωρίς λιτότητα και ο στόχος των επενδύσεων

Η δεύτερη βασική ενότητα της τοποθέτησης αφορούσε τον συνδυασμό δημοσιονομικής ευθύνης και αναπτυξιακής δυναμικής:

Δημοσιονομική σταθερότητα: Η Ελλάδα τηρεί τις δεσμεύσεις της, επιτυγχάνοντας σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, διατηρώντας παράλληλα δημοσιονομικό περιθώριο για φορολογικές ελαφρύνσεις και στήριξη των νοικοκυριών.

Μείωση χρέους: Η ταχύτατη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, επιτυγχάνεται χωρίς μέτρα λιτότητας, γεγονός που εκπλήσσει ευχάριστα τις αγορές. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως δεν μπορεί να κληροδοτήσει το τεράστιο χρέος στην επόμενη γενιά.

Στόχος επενδύσεων: Ενώ οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν στο 11% (με μέσο όρο ΕΕ 21%) όταν ανέλαβε η κυβέρνηση, σήμερα έχουν φτάσει στο 17%. Ο στόχος είναι να φτάσουν ή να ξεπεράσουν το 20% τα επόμενα πέντε χρόνια, στο πλαίσιο ενός σαφούς σχεδίου για την Ελλάδα του 2030 και του 2040.

Αποκατάσταση αξιοπιστίας και πολιτική σταθερότητα

Τέλος, ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα τόσο για τον ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη όσο και για τη διαχρονική πολιτική της σταθερότητα:

Ανάκτηση αξιοπιστίας: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της στην Ευρώπη, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα. Ενδεικτική είναι, όπως είπε, η ελληνική υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup.

Συνέχεια μεταρρυθμίσεων: Διασφάλισε τους επενδυτές ότι, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει εισέλθει στο τρίτο έτος της θητείας της, δεν θα «πατήσει φρένο» στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως συνηθίζεται πριν τις εκλογές.

Αισιοδοξία για το 2027: Εξέφρασε την έντονη αισιοδοξία του για τις εκλογές του 2027 (την άνοιξη), τονίζοντας ότι «η πολιτική στην Ελλάδα λειτουργεί» και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη με αξιόπιστη πρόταση για τη διακυβέρνηση και την πρόοδο της χώρας.