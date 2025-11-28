Μητσοτάκης - Μέτσολα στα εγκαίνια του Europa Experience - «Σημαντικό να εστιάζουμε στη νέα γενιά»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συζήτηση με νέες και νέους στην Εθνική Πινακοθήκη, μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου κέντρου Europa Experience της Αθήνας. Τη συζήτηση συντόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.



Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η συμμετοχή των νέων στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους είναι κρίσιμη και υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό θέμα για την κυβέρνηση να εστιάζει τις πολιτικές της στη νέα γενιά.

Υπογράμμισε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της νέας γενιάς, με έμφαση στην απασχόληση και την εκπαίδευση. Τόνισε τη δημιουργία μισού εκατομμυρίου θέσεων εργασίας την τελευταία εξαετία, τη μείωση φόρων για νέους έως 30 ετών από το 2026 και την ενίσχυση της επιστροφής νέων που είχαν φύγει στο πλαίσιο του brain drain.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τα οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη της συμμετοχής στην Ε.Ε., όπως οι επιχορηγήσεις για σχολεία, νοσοκομεία, υποδομές και ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς. Τόνισε ότι η Ευρώπη αποτελεί κοινότητα αξιών που προασπίζει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Φωτο: Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού/Δημήτρης Παπαμήτσος

Στο πεδίο της τεχνολογίας, ο πρωθυπουργός επισήμανε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι μπορεί να υποστηρίξει τη μάθηση και τη δημιουργικότητα, αλλά δεν πρέπει να υποκαθιστά τις ανθρώπινες σχέσεις και δεξιότητες. Παράλληλα, μίλησε για τη σημασία της ισορροπημένης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και για τις νέες τεχνολογίες επαλήθευσης ηλικίας, που διασφαλίζουν την ψηφιακή ασφάλεια των ανηλίκων.



Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Erasmus, επισημαίνοντας τη σημασία τους για την προσωπική και πολιτισμική ανάπτυξη των νέων, μέσα από ταξίδια, νέες εμπειρίες και ανοιχτό μυαλό στις διαφορετικές κουλτούρες.



Στη συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη για συλλογική συμμετοχή των νέων στην πολιτική και κοινωνική ζωή, η ανάπτυξη δεξιοτήτων προσαρμοστικότητας, και η διασφάλιση ενός μέλλοντος που θα τους παρέχει ευκαιρίες, ασφάλεια και δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης.