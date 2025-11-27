Συνάντηση Μητσοτάκη - Μέτσολα την Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου

Στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο στις 11 το πρωί της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, θα παραστεί και θα μιλήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα (Roberta Metsola), όπως αναφέρεται σε ενημέρωση από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.



Ακολούθως, και συγκεκριμένα στις 12:45, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο. Τέλος, στις 13:45 o Κυριάκος Μητσοτάκης και η κα Metsola θα έχουν συζήτηση με νέες και νέους στην Εθνική Πινακοθήκη.