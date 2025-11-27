Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Ρομπέρτα Μέτσολα Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μέτσολα την Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου

Με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συναντηθεί ο πρωθυπουργός.

ΦΩΤΟ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο στις 11 το πρωί της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, θα παραστεί και θα μιλήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα (Roberta Metsola), όπως αναφέρεται σε ενημέρωση από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.

Ακολούθως, και συγκεκριμένα στις 12:45, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο. Τέλος, στις 13:45 o Κυριάκος Μητσοτάκης και η κα Metsola θα έχουν συζήτηση με νέες και νέους στην Εθνική Πινακοθήκη.

