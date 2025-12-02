Κόντρα Χρυσοχοΐδη-Κωνσταντοπούλου για τα αγροτικά μπλόκα: «Δεν είναι σάκος του μποξ οι αστυνομικοί»

Τα επεισόδια στα πρώτα αγροτικά μπλόκα, αλλά και τα νέα μέτρα για την οπλοκατοχή, δυναμιτίζουν το πολιτικό κλίμα, με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να απαντά στις ομαδικές επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ερχόμενος μάλιστα σε ευθεία αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να υπεραμυνθεί της προωθούμενης τροπολογίας για την οπλοκατοχή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέκρουσε τις αιτιάσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας περί «ακραίας αστυνομικής βίας», μιλώντας για «εξωφρενικά πράγματα».



«Αυτά τα βλέπετε εσείς! Που κατηγορείτε 57.000 εργαζόμενους αστυνομικούς που προστάτευσαν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές σε 1.700 διαδηλώσεις χωρίς ούτε έναν τραυματισμό. Πραγματικά ντροπή», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνέχισε: «Μας λέγατε πέρυσι για αστυνομικούς που ντύθηκαν προβοκάτορες και έριξαν μολότοφ. Να τελειώνουμε με αυτά. Η ΕΛΑΣ είναι από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες. Δεν είναι σάκος του μποξ για τον καθένα εδώ πέρα ο αστυνομικός».

Απαντώντας στην κριτική του ΚΚΕ αλλά και της Πλεύσης Ελευθερίας για τα επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών, ο υπουργός υποστήριξε πως ουδέποτε υπήρξε όργιο καταστολής. «Κανένα όργιο καταστολής. Καμία βία. Καθόλου. Σε εκατοντάδες σημεία υπάρχουν αυτή τη στιγμή μπλόκα αγροτών και διαμαρτύρονται και διεκδικούν. Ούτε βία, ούτε καταστολή», ανέφερε.



Όσο για τα νέα μέτρα σχετικά με την οπλοκατοχή, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σχολίασε πως η Κρήτη είναι ένα «λαμπρό» νησί, με χαμηλά επίπεδα η εγκληματικότητας, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση νομοθετεί για τον «μικρό αριθμό εγκληματικών ομάδων που ταλαιπωρούν το νησί».

Κωνσταντοπούλου: Ακραία η υποκρισία σας

«Ωραίες οι πρωτοβουλίες για την οπλοχρησία θα σας έλεγε κανείς, εάν δεν εντόπιζε την ακραία υποκρισία σας», σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας «ακραία αστυνομική βία» σε πολίτες.



«Η αστυνομία ξυλοκόπησε και κακοποίησε τους αγρότες. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη, διαπλέκεται με κακοποιά στοιχεία, με Φραπέδες, Χασάπηδες και Σεμερτζήδες», υποστήριξε, ενώ διερωτήθηκε «με ποιες εντολές δρουν οι ένοπλοι».



Την ανάγκη μιας σοβαρής μεταρρύθμισης, εκ των προτέρων και όχι κατόπιν εορτής, πρόβαλε ο Παύλος Χρηστίδης. «Ο Κρητικός λαός δέχεται επίθεση όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή κάποιοι από τα έδρανα της ΝΔ δεν επιλέγουν να πέσει φως αλλά επιλέγουν τη συγκάλυψη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε στην Κρήτη, εν αντιθέσει με τον κύριο Μητσοτάκη και συνάντησε τους αρμόδιους φορείς», επεσήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.



«Όργιο αστυνομικής βίας και καταστολής» απέναντι στους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι ωστόσο «δεν μάσησαν», κατήγγειλε ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ, ενώ αναφορικώς με την προς ψήφιση τροπολογία για την οπλοκατοχή, υποστήριξε πως ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για ακόμη μεγαλύτερη καταστολή.



«Ασπιρίνες στον άρρωστο, εμείς δεν ψηφίζουμε», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Χήτας της Ελληνικής Λύσης.