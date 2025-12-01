Χριστοδουλάκης εναντίον Δούκα - Από τη ρήξη στον «πόλεμο»

Ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στα πασοκικά πηγαδάκια το τελευταίο διάστημα είναι η ρήξη στις σχέσεις του Μανώλη Χριστοδουλάκη με τον Χάρη Δούκα.

Μια ρήξη, που είναι βαθιά και εξελίσσεται σε άγριο πόλεμο, όπως λένε οι καλά γνωρίζοντες, αλλά γίνεται αντιληπτή και από την ανάρτηση – φωτιά που έκανε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής και από τους βασικούς υποστηρικτές του δημάρχου Αθηναίων στις περσινές εσωκομματικές εκλογές. Μια συμμαχία που έγινε γνωστή με το σύνθημα «Πάμε Χάρη» και τώρα χαρακτηρίζεται από τις καταγγελίες του κ. Χριστοδουλάκη για «άοκνα σκοτάδια του παρασκηνίου».

Ως εκ τούτου η φράση που αντικατοπτρίζει το κλίμα μεταξύ των δύο είναι το «Τέλος Χάρη» και μάλιστα συνοδευόμενο και από άλλες πιο βαριές κουβέντες που δεν είναι εύκολο να ειπωθούν δημόσια... Για αχαριστία και αγνωμοσύνη μιλά η μία πλευρά Χριστοδουλάκη. Υπονοούμενα για αλλαγή στάσης με κριτήριο τη βουλευτική έδρα στην Ανατολική Αττική αφήνουν παράγοντες που στηρίζουν τον κ. Δούκα, ενώ κάποιοι άλλοι βλέπουν διάθεση του νεαρού βουλευτή να ανοίξει την περπατησιά του και να είναι ο ίδιος υποψήφιος στις επόμενες εσωκομματικές εκλογές.

Το σπάσιμο της συμμαχίας ήρθε στην επιφάνεια μετά από συνέντευξη του κ. Χριστοδουλάκη (Καρφί) στην οποία υποστήριζε τη γραμμη της αυτονομίας και με επιθετικό ύφος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σημείωνε ότι «κανένα στημένο rebranding δεν θα μας κάνει να λησμονήσουμε επιλογές που βλάπτουν όχι μόνο την παράταξη, αλλά κυρίως τη χώρα και την Αριστερά». Ως γνωστόν, ο Χάρης Δούκας στον αντίποδα υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να φοβηθεί τον διάλογο με τον κ. Τσίπρα.

Από τότε ξέσπασε μια σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο στελέχη και όσους τους υποστηρίζουν (αυτή ήταν μόνο η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι) με δηλητηριώδη σχόλια, που όποιος τα έχει ακούσει δεν πιστεύει ότι πριν ένα μόλις χρόνο έδιναν τα χέρια για κοινούς στόχους και αξίες.

Ο Χριστοδουλάκης, έχει γίνει έξαλλος με όσα κυκλοφορούν για τον ίδιο, όπως ότι «έκανε κωλοτούμπα» και «έπαθε Διαμαντοπούλου» θεωρώντας ότι όλα αυτά πηγάζουν από συγκεκριμένα κέντρα που σχετίζονται με το δήμαρχο. Το συμπέρασμα είναι ότι βρίσκονται στα μαχαίρια και επίσης αυτό θα έχει αντίκτυπο και στο επικείμενο συνέδριο που ο καθένας θα πάει χωριστά, με τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής πάντως να διαθέτει ένα οργανωμένο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Η αιχμή «κουραστήκαμε από τους γραμμιτζήδες» που είχε χρησιμοποιήσει ο κ. Δούκας σε συνέντευξή του (Παραπολιτικά), απευθυνόταν στον κ. Χριστοδουλάκη, εξηγούν οι καλά μυημένοι στα πασοκικά.

«Θα σας πω μια ιστορία… γιατί εμείς δεν μάθαμε στη σιωπή και το σκοτάδι», ξεκινάει η ανάρτηση του κ. Χριστοδουλάκη, ο οποίος δεν κατονομάζει τον κ. Δούκα, αλλά είναι (πράσινου) ηλίου φαεινότερο ότι τα βέλη του επιρρίπτονται σε αυτόν και το περιβάλλον του.

«Πριν λίγες μέρες, λοιπόν, ρωτήθηκα την άποψη μου για το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα. Και είπα το προφανές: «Κανένα στημένο rebranding δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε επιλογές που πλήγωσαν την παράταξη και τη χώρα.» Μετά από τη δήλωση μου αυτή κάποιοι ενοχλήθηκαν. Εντός και εκτός. Δικαίωμα τους. Και από τότε, μέρα παρά μέρα, ανακαλύπτω με ενθουσιασμό κάθε φορά και μια καινούρια μου υποτιθέμενη «στρατηγική», με τη μορφή παραπολιτικών δημοσιευμάτων, που δήθεν «ερμηνεύουν» την επανάληψη μιας πάγιας άποψης μου. «Κωλοτούμπα» λέει ο ένας, «ράβει κοστούμι συγκυβέρνησης με τη δεξιά» λέει ο άλλος, «φοβάται για την έδρα του» λέει ο τρίτος, και άλλα όμορφα ανέκδοτα. Ακούστε. Τη δική μου άποψη θα τη μαθαίνετε από εμένα. Γιατί εγώ πάντα τη λέω δημόσια, ακόμα και αν δεν «βολεύει». Ούτε την υπονοώ, ούτε την «διαρρέω», ούτε έχω «κύκλους», τρίγωνα, τετράγωνα και παραλληλεπίπεδα. Τη λέω όταν άλλοι κάνουν τους τροχονόμους ώστε να βολεύει τη «διαπραγμάτευση». Εγώ δεν διαπραγματεύομαι. Έτσι έμαθα. Πάμε, λοιπόν, να λύσουμε τις απορίες στους «φίλους» που πιάσανε την εργολαβία», αναφέρει στη μακροσκελή του ανάρτηση και καταλήγει: «Όσοι, λοιπόν, δουλεύετε άοκνα στα σκοτάδια του παρασκηνίου, να ξέρετε πως όσα «παραπολιτικά» και αν παράξετε, δεν θα σταματήσω και δεν θα σταματήσουμε να λέμε αυτά που πιστεύαμε και πιστεύουμε. Συνεχίστε. Εμείς θα μιλάμε πάντα στο φως. Πάντα με χαμόγελο και με το κεφάλι ψηλά».