Στο Τόκιο ο Νίκος Δένδιας: Για πρώτη φορά συνάντηση Έλληνα υπουργού Άμυνας με Ιάπωνα ομόλογο του

Με τον υπουργό Άμυνας της Ιαπωνίας, S. Koizumi, συναντήθηκε κατά την επίσημη επίσκεψή του στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου ο Νίκος Δένδιας.



Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την πρώτη συνάντηση μεταξύ των υπουργών Άμυνας των δύο χωρών που έχει γίνει ποτέ, μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. «Ελλάδα και Ιαπωνία μπορούν να δουν τα πράγματα με παρόμοιο τρόπο, διότι είναι νησιωτικές χώρες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που αφορούν ένα θαλάσσιο περιβάλλον. Επίσης, είναι δύο ναυτικά έθνη και θα ήθελα να θυμίσω κάτι που ίσως σε πολλούς Έλληνες δεν είναι γνωστό: Η Ιαπωνία είναι χώρα που έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Λωζάννης και τη Συνθήκη του Μοντρέ και κατά συνέπεια οι απόψεις της Ιαπωνίας για την UNCLOS - για την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου στον θαλάσσιο χώρο - έχουν για εμάς πολύ μεγάλη σημασία», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.



Παράλληλα, όπως τόνισε, η Ελλάδα προσβλέπει σε μια συνεργασία μεταξύ του Defense Innovation Science & Technology Institute (DISTI) του ιαπωνικού οργανισμού για την Έρευνα και την Καινοτομία με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. «Ήδη συζητήσαμε με τον Υπουργό κ. Koizumi πώς αυτή η συνεργασία θα λάβει σάρκα και οστά», όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να προσκαλεί τον Ιάπωνα ομόλογό του να επισκεφθεί την Αθήνα.

Επισκέφθηκα το Εθνικό Ινστιτούτο Αμυντικών Σπουδών @Nids1952 της Ιαπωνίας στο #Tokyo, όπου απηύθυνα ομιλία ενώπιων Αξιωματικών σπουδαστών της Ακαδημίας. Επίσης, απάντησα σε ερωτήσεις τους για τις αμυντικές σχέσεις🇬🇷 - 🇯🇵 και το περιβάλλον ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της… pic.twitter.com/HtmVgv6FNI — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 4, 2025