Δένδιας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΕ: Ολιστική η προσέγγιση της Ελλάδας για την άμυνα

Την ανάγκη για ενισχυμένη αμυντική ετοιμότητα και ολοκληρωμένη προστασία του ευρωπαϊκού χώρου, επισήμανε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών Άμυνας, που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, σήμερα, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο εστίασε στη σημασία της ταχείας αντίδρασης σε κρίσεις και απειλές, στον συντονισμό μεταξύ κρατών-μελών για καλύτερη αξιοποίηση πόρων, στη θωράκιση των συνόρων, αλλά και των κρίσιμων υποδομών, καθώς και στην αντιμετώπιση υβριδικών απειλών.



Η Ευρώπη προγραμματίζει την αμυντική της στρατηγική έως το 2030. Η Ελλάδα, με την «Ατζέντα 2030», προτείνει μια ολιστική προσέγγιση, που συνδυάζει πολιτικά, στρατιωτικά, τεχνολογικά και διπλωματικά εργαλεία.

Η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Θα συζητήσουμε σήμερα μαζί με τους συναδέλφους στο επίπεδο του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζήτημα της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης, της προστασίας του κοινού μας ευρωπαϊκού χώρου. Σ’ αυτή τη συζήτηση η Ελλάδα έχει να προσφέρει. Η συζήτηση ούτως ή άλλως έχει ορίζοντα το 2030 και εμείς με την ατζέντα του 2030 μπορούμε να δώσουμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δική μας προοπτική και τη δική μας αντίληψη ολιστικής προσέγγισης, ολιστικής προστασίας. Άρα νομίζω, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση».

