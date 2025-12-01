Στα «κάγκελα» οι Τούρκοι για Δένδια: «Κλείνει το Αιγαίο - Απειλεί την Τουρκία με πυραύλους»

Την οργή των τουρκικών μέσων ενημέρωσης προκάλεσαν οι δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια σχετικά με το νέο αμυντικό δόγμα που καλείται να ακολουθήσει η Ελλάδα ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κατηγορούν τον Έλληνα υπουργό, ότι απειλεί την Άγκυρα, «περικυκλώνοντας το Αιγαίο με πυραύλους», σημειώνοντας ότι οι δηλώσεις του διαταράσσουν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.

Είναι χαρακτηριστικό το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο Δένδιας κάνει μια απειλητική δήλωση: "Θα κλείσουμε το Αιγαίο με πυραύλους"».

«Το Αιγαίο πλέον δεν θα προστατεύεται μόνον από τον Στόλο. Θα προστατεύεται κυρίως από το πυραυλικό πυροβολικό που θα είναι διασκορπισμένο και μετακινούμενο στα εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες νησιά του Αρχιπέλαγους. Το Αιγαίο θα το κλείσουμε από την στεριά.»

Και συνεχίζει αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Δένδιας έκανε δηλώσεις κατά της Τουρκίας σε εκδήλωση στην Αθήνα τις προάλλες. Υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία αποτελεί απειλή για την Ελλάδα, ο Δένδιας δήλωσε ότι θα αναπτύξουν πυραύλους σε εκατοντάδες νησιά στο Αιγαίο

Οι δηλώσεις από την Αθήνα συνεχίζουν να διαταράσσουν την ηρεμία που επικρατεί στο Αιγαίο Πέλαγος τα τελευταία χρόνια.»



Στο ίδιο μήκος κύματος και η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Αksam, η οποία γράφει στο πρωτοσέλιδο της:

«O Δένδιας ομολόγησε ότι παραβίασε τη Συνθήκη της Λωζάνης! Η Ελλάδα αλλάζει όλα τα αμυντικά της δόγματα.»

Ενώ και το Cnn Turk γράφει «Σχέδιο για "κλείδωμα" του Αιγαίου! Τι θα κάνει η Τουρκία απέναντι στο προκλητικό βήμα της Ελλάδας».

Μάλιστα, το φιλοκυβερνητικό δίκτυο φιλοξενεί απόψεις αναλυτών οι οποίοι θεωρούν ότι η Τούρκία πρέπει να αντιδράσει στο Αιγαίο τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, όπου μπορεί, με τα σεισμικά και ερευνητικά της σκάφη: «Είμαι εδώ και τα ερευνητικά μου σκάφη είναι εδώ». Το αν ανακαλυφθεί φυσικό αέριο ή όχι είναι άσχετο. Ωστόσο, έχουμε σκάφη και ερευνητικά σκάφη που δεν χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή και είναι έτοιμα προς χρήση. Αυτά πρέπει να αναπτυχθούν στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, διασφαλίζοντας την τουρκική παρουσία εκεί.»