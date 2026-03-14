Το Παρίσι διαψεύδει το Axios: «Δεν υπάρχει γαλλικό σχέδιο για τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο»

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε το Σάββατο (14/3) ότι «δεν υπάρχει γαλλικό σχέδιο» για τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ.

«Η Γαλλία έχει υποστηρίξει τη διαθεσιμότητα των αρχών του Λιβάνου για άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ και έχει προσφερθεί να τις διευκολύνει», ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου που απεστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ωστόσο, εναπόκειται στα μέρη, και μόνο στα μέρη, να καθορίσουν την ατζέντα αυτών των συνομιλιών», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, δημοσίευμα του Axios έκανε λόγο για μία πρόταση της Γαλλίας που στόχο είχε τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στον Λίβανο, η οποία περιλαμβάνει το πρωτοφανές βήμα της αναγνώρισης του κράτους του Ισραήλ από τη Βηρυτό.



Συγκεκριμένα, το γαλλικό σχέδιο, το οποίο αποκαλύπτει η ιστοσελίδα Axios επικαλούμενη τρεις καλά πληροφορημένες πηγές, τελεί ήδη υπό την εξέταση του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Η διπλωματική αυτή πρωτοβουλία στοχεύει στην αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών και στην αποτροπή μιας παρατεταμένης ισραηλινής κατοχής στον νότιο Λίβανο.



Η λιβανέζικη κυβέρνηση αποδέχθηκε το πλαίσιο ως βάση για συζητήσεις, καθώς εκφράζονται έντονοι φόβοι ότι η συνέχιση του πολέμου που πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ θα μπορούσε να ισοπεδώσει τη χώρα.