Η στιγμή που drone-καμικάζι τινάζει στον αέρα δεξαμενές καυσίμων στο Ομάν

Υπάλληλοι σε κινέζικο εμπορικό πλοίο που βρισκόταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι Σαλαλά στο Ομάν κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα τη στιγμή που ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος - καμικάζι - πέφτει πάνω σε δεξαμενές καυσίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η κυβέρνηση του Ομάν, το Ιράν συνεχίζει να βάζει στο στόχαστρο υποδομές στον Κόλπο, σε απάντηση για τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο έδαφός του.

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε ότι πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν, όμως άλλα έπληξαν τις δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι, στο νότιο Ομάν, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο του σουλτανάτου, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα, ούτε ζημιές σε εμπορικά πλοία.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ένα σοβαρό περιστατικό κοντά στον τερματικό σταθμό γενικού φορτίου», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Το προσωπικό ακολουθεί το καθιερωμένο πρωτόκολλο εκκένωσης και ο τερματικός σταθμός συνεργάζεται με τις αρχές για τη διαχείριση της κατάστασης και την ασφάλεια όλων των ανθρώπων».

Major fire is intensifying at Salalah Port in Oman following Iranian attack earlier today. pic.twitter.com/lvY4jJvwrA — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Η ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Vanguard Tech ανακοίνωσε ότι διακόπηκε η λειτουργία του λιμανιού μετά την επίθεση. Από την Κοπεγχάγη, ο κολοσσός των θαλάσσιων μεταφορών Maersk επιβεβαίωσε ότι σταμάτησαν όλες οι επιχειρήσεις στο λιμάνι λόγω ενός «συμβάντος» στον τερματικό σταθμό γενικού φορτίου.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εξάλλου ότι ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε τον σουλτάνο του Ομάν Χαϊθάμ μπιν Τάρεκ αλ Σαΐντ ότι το συμβάν θα διερευνηθεί.