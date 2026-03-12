Έτοιμο για «πόλεμο μακράς διαρκείας» δηλώνει το Ιράν - Τραμπ: «Ώρα να τελειώσουμε τη δουλειά»

Οι αρχές του Ιράν διαμήνυσαν την Τετάρτη πως προετοιμάζονται για μια σύγκρουση «μεγάλης διάρκειας», δώδεκα ημέρες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον «κοντά στην ήττα», ενώ η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να βαραίνει τις αγορές ενέργειας και τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Πίεση στο πετρέλαιο και αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει νευραλγική, καθώς η κίνηση στην περιοχή έχει περιοριστεί δραστικά, με άμεσες συνέπειες στην τιμή του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε εκ νέου τα 100 δολάρια ανά βαρέλι στις ασιατικές ώρες συναλλαγών, ενώ το WTI κινήθηκε κοντά στα 95 δολάρια.

Μπροστά στην άνοδο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι έτσι θα περιοριστούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ ανακοίνωσε πως η αποδέσμευση 172 εκατ. βαρελιών θα ξεκινήσει «από την επόμενη εβδομάδα» και θα γίνει σταδιακά.

Παράλληλα, οι 32 χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) αποφάσισαν αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών – ποσότητα που χαρακτηρίζεται η μεγαλύτερη που έχει αποφασιστεί έως σήμερα – σε μια προσπάθεια να απορροφηθούν οι οικονομικοί κραδασμοί.

Φωτ.: Reuters

Αντιφατικά μηνύματα από τον Τραμπ: «Να τελειώσουμε τη δουλειά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να τελειώσει «σύντομα», υποστηρίζοντας πως ο αμερικανικός στρατός έχει πλέον «λίγα» να χτυπήσει στο Ιράν. Ωστόσο, σε συγκέντρωση στο Κεντάκι άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί αποχώρηση «πριν έρθει η ώρα», χωρίς να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοεί ως τελικό στόχο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το κόστος για τις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα της σύγκρουσης ξεπέρασε τα 11 δισ. δολάρια, στοιχείο που εντείνει τη συζήτηση στο εσωτερικό των ΗΠΑ για τη διάρκεια και το εύρος των επιχειρήσεων.

Ιράν: «Πόλεμος φθοράς» και απειλές για την οικονομία

Στην Τεχεράνη, αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι το Ιράν είναι έτοιμο για «μακρά εκστρατεία» και ότι θα συνεχίσει να πλήττει δυτικά συμφέροντα ώστε να αυξηθεί το κόστος για την Ουάσιγκτον. Ο Αλί Φανταβί, ανώτερος αξιωματικός, μίλησε για ενδεχόμενο «πολέμου φθοράς» και υποστήριξε ότι η πίεση μπορεί να φτάσει μέχρι το σημείο να απειληθεί «η αμερικανική οικονομία», ακόμη και η παγκόσμια οικονομία.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη ανέφερε ότι έπληξε δύο πλοία στην περιοχή του Στενού του Oρμούζ, ενώ στην Ουάσιγκτον αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανή ναρκοθέτηση του περάσματος. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει «28 ιρανικά πλοία» με δυνατότητα πόντισης ναρκών, επιμένοντας ότι σύντομα θα αποκατασταθεί «μεγάλη ασφάλεια» στη ναυσιπλοΐα.

According to an Iraqi port official, two foreign tankers carrying Iraqi fuel oil were attacked within the territorial waters of Iraq within the last hour, causing both to catch fire in the Persian Gulf. A total of 25 crewmembers onboard the vessels have been evacuated so far by… pic.twitter.com/xBCHI09Txs — OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026

Κλιμάκωση στον Κόλπο – Πλήγματα και ανησυχία για «νο-go zone»

Στον Κόλπο, τα ιρανικά αντίποινα περιγράφονται πλέον ως σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Στο Ντουμπάι, Citi, Deloitte και PwC προχώρησαν σε απομάκρυνση προσωπικού ή προσωρινό κλείσιμο γραφείων, μετά από απειλές και περιστατικά με drones κοντά στο αεροδρόμιο, τα οποία – σύμφωνα με αναφορές – τραυμάτισαν τέσσερις ανθρώπους.

Επιπλέον, αναφέρθηκαν πλήγματα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στο Ομάν και νέα επίθεση με drones σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Σαουδική Αραβία.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε «άμεσο τερματισμό» των ιρανικών επιθέσεων αντιποίνων, με τον Ιρανό εκπρόσωπο να απορρίπτει την πίεση και να υπεραμύνεται του «δικαιώματος άμυνας».

Ιρανικός πύραυλος πλήττει το Τελ Αβίβ / Φωτ.: Reuters

Επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια – Φόβοι για στόχευση λιμένων

Σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει 13 φορές ιρανικές ενεργειακές υποδομές, ενώ το Ιράν έχει στοχοποιήσει 25 φορές αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Ο αμερικανικός στρατός προειδοποίησε Ιρανούς πολίτες να απομακρυνθούν από λιμάνια κοντά στο Στενό του Oρμούζ, υποστηρίζοντας ότι «χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς» και άρα δεν προστατεύονται. Η Τεχεράνη απάντησε ότι σε περίπτωση επιθέσεων εναντίον ιρανικών λιμένων, «όλα τα λιμάνια και οι αποβάθρες στην περιοχή» θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι.

Σε αυτό το κλίμα, καταγράφηκε επίθεση σε δύο δεξαμενόπλοια ανοικτά της Βασόρας στο νότιο Ιράκ. Οι αρχές μίλησαν για τουλάχιστον έναν νεκρό ναυτικό και για έρευνες σε εξέλιξη για αγνοουμένους, ενώ πλάνα έδειξαν πλοίο να φλέγεται και πυκνό καπνό να υψώνεται.

Παράλληλο μέτωπο στον Λίβανο – Νέοι βομβαρδισμοί στη Βηρυτό

Το Ισραήλ συνεχίζει παράλληλα τις επιχειρήσεις στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι στοχεύει τη Χεζμπολάχ. Σφοδροί βομβαρδισμοί καταγράφηκαν στη νότια Βηρυτό, ενώ οι λιβανικές αρχές μιλούν για πάνω από 800.000 εσωτερικά εκτοπισμένους και ανακοίνωσαν επτά ακόμη νεκρούς στην πρωτεύουσα.

Το Ιράν, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επιχείρηση «από κοινού» με τη Χεζμπολάχ εναντίον περίπου 50 στόχων στο Ισραήλ, με χρήση πυραύλων και drones, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε βάση της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε το Ισραήλ να αποφύγει «χερσαία επίθεση» στον Λίβανο.

Καπνός στη Βηρυτό μετά από ισραηλινό χτύπημα / Φωτ.: Reuters

Τεχεράνη: Ζωή υπό βομβαρδισμούς και μήνυμα μηδενικής ανοχής

Στην ιρανική πρωτεύουσα, η καθημερινότητα προσαρμόζεται σε συνθήκες πολέμου, με κατοίκους να αναφέρουν πως «υπάρχουν ακόμη τρόφιμα στα καταστήματα». Παρά τους βομβαρδισμούς, πλήθη συμμετείχαν σε κηδείες πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων, υπό ισχυρή παρουσία ειδικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – που διαδέχθηκε τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου – δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση. Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι «τραυματίστηκε» κατά τις επιθέσεις.

Οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν ότι δεν θα ανεχθούν κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης, με τον αρχηγό της αστυνομίας Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν να δηλώνει ότι οι δυνάμεις του έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη», ενώ αξιωματούχοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι όποιος διαδηλώσει θα θεωρηθεί «εχθρός».