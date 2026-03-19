Washington Post: Θρίλερ με drones πάνω από τη στρατιωτική βάση που μένουν Ρούμπιο και Χέγκσεθ

Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη 18 Μαρτίου σε στρατιωτική βάση στη Ουάσιγκτον όπου διαμένουν οι Αμερικανοί υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ καθώς εντοπίστηκαν άγνωστα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Αξιωματούχοι που μίλησαν στην εφημερίδα Washington Post, ανέφεραν ότι δεν έχει διευκρινιστεί από πού προήλθαν ενώ γίνονται έρευνες ώστε να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους.

Το νέο περιστατικό προστίθεται σε προηγούμενα αντίστοιχα συμβάντα καθώς τις τελευταίες 10 ημέρες, πολλαπλά drones εντοπίστηκαν πάνω από το Fort Lesley J. McNair σε μία μόνο νύχτα, δήλωσε αξιωματούχος, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας και σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο για να συζητηθεί ο τρόπος αντίδρασης.

Σε «κίτρινο» συναγερμό οι βάσεις

Σημειώνεται ότι η Κοινή Βάση McGuire-Dix-Lakehurst στο Νιου Τζέρσεϊ και η Αεροπορική Βάση MacDill στη Φλόριντα αύξησαν το επίπεδο προστασίας των δυνάμεών τους σε Charlie — μια ονομασία που σημαίνει ότι ο διοικητής έχει πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι μια επίθεση ή κίνδυνος είναι πιθανός.

Τα drones πάνω από το Fort McNair ώθησαν τους αξιωματούχους να εξετάσουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης του Ρούμπιο και του Χέγκσεθ σε ασφαλέστερο σημείο, δήλωσαν δύο πηγές στο μέσο ενημέρωσης.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, αρνήθηκε να αναφερθεί στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ερωτήσεις που έλαβε από δημοσιογράφους μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού. «Το υπουργείο δεν μπορεί να σχολιάσει τις κινήσεις του υπουργού για λόγους ασφαλείας και η αναφορά τέτοιων κινήσεων είναι κατάφωρα ανεύθυνη», είπε.

Πάντως, αμερικανοί αξιωματούχοι απέκλεισαν εγκαταστάσεις στην αεροπορική βάση MacDill, όπου εδρεύει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Το FBI διερευνά και την αποστολή ενός ύποπτου δέματος το οποίο οδήγησε στο κλείσιμο του κέντρου επισκεπτών της βάσης για ώρες τη Δευτέρα, και την Τετάρτη.

«Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία του λαού μας και της αποστολής, οι διοικητές προσαρμόζουν τη στάση ασφαλείας της εγκατάστασής τους σύμφωνα με τις τοπικές αξιολογήσεις απειλών», δήλωσε εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Την Τρίτη, το Υπουργείο Εξωτερικών διέταξε όλες τις διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ παγκοσμίως να διενεργήσουν «άμεσα» αξιολογήσεις ασφαλείας, επικαλούμενο «τη συνεχιζόμενη και εξελισσόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την πιθανότητα δευτερογενών επιπτώσεων», σύμφωνα με τηλεγράφημα που εξέτασε η Washington Post.