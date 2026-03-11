Συμβούλιο Ασφαλείας Εγκρίθηκε ψήφισμα των κρατών του Κόλπου κατά του Ιράν

Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας την Τετάρτη 11 Μαρτίου το ψήφισμα που υπέβαλε το Μπαχρέιν εκ μέρους των κρατών του Κόλπου και της Ιορδανίας, στο οποίο καταδίκαζε τις επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών της περιοχής.

Με πλειοψηφία 13 ψήφων υπέρ και δύο αποχές (Ρωσία και Κίνα), το Συμβούλιο Aσφαλείας έκρινε ότι οι επιθέσεις που πραγματοποίησε το Ιράν κατά χωρών της περιοχής συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καλώντας την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντανόν, δήλωσε αμέσως μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ότι «το ισλαμικό καθεστώς επιτίθεται στις χώρες της περιοχής από απελπισία, επειδή αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος έχει πλέον αναγνωρίσει το πραγματικό του πρόσωπο. Το καθεστώς στην Τεχεράνη επιχειρεί να εξάγει τρόμο και καταστροφή, αλλά ακόμη και το Συμβούλιο Ασφαλείας εξαντλεί την υπομονή του απέναντι στην ιρανική επιθετικότητα».

ΗΠΑ: Το Ιράν ενδέχεται να πλήξει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράκ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη προειδοποίησαν ότι το Ιράν ή οι σύμμαχοί του ενδέχεται να επιχειρήσουν να πλήξουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ή ξενοδοχεία στο Ιράκ. «Το Ιράν και οι τρομοκρατικές πολιτοφυλακές που ευθυγραμμίζονται μαζί του μπορεί να βάλουν στο στόχαστρο τις πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές των ΗΠΑ στο Ιράκ», ανέφερε η πρεσβεία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ως πιθανό στόχο και ξενοδοχεία, υπενθυμίζοντας ότι έχουν ήδη γίνει επιθέσεις, στο Ιρακινό Κουρδιστάν.

Πολλά κοιτάσματα και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράκ έχουν πληγεί από μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου του Ιράκ, Σαχίμπ Μπαζούν, είπε την Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πολλοί εργαζόμενοι σε ξένες εταιρείες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από τις αρχές Μαρτίου. Η Βαγδάτη προσπαθεί να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, κυρίως από αμερικανικές εταιρείες, σε διάφορους τομείς της οικονομίας της. Τον περασμένο μήνα το Ιράκ και ο αμερικανικός κολοσσός Chevron υπέγραψαν συμφωνίες για την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση πολλές πετρελαιοπηγών, κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας.