«Το Ιράν θα πολεμήσει με όποιο τίμημα, είμαστε έτοιμοι για μακρύ πόλεμο», λέει ο Αλί Λαριτζανί

Έτοιμο για έναν μακρύ πόλεμο δήλωσε ότι είναι το Ιράν ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, ο Αλί Λαριτζανί, κατά την τρίτη ημέρα της σύρραξης στην Μέση Ανατολή.

«Το Ιράν, αντίθετα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι προετοιμασμένο για έναν μακρύ πόλεμο», έγραψε στο Χ ο Αλί Λαριτζανί, το ισχυρότερο μέλος της ιρανικής ηγεσίας, αφού προηγουμένως απέρριψε κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ιράν θα πολεμήσει «όποιο και αν είναι το τίμημα» για να αμυνθεί, έγραψε ο Αλί Λαριτζανί.

«Θα υπερασπισθούμε με πάθος τον από έξι χιλιάδες χρόνια πολιτισμό μας όποιο και αν είναι το τίμημα και θα κάνουμε τους εχθρούς μας να μετανιώσουν το σφάλμα που έκαναν στις εκτιμήσεις τους», προειδοποίησε στα αγγλικά στο Χ ο Αλί Λαριτζανί.

«Ο Τραμπ βύθισε την περιοχή στο χάος»

Νωρίτερα, ο Αλί Λαριτζανί, σε ανάρτησή του τόνισε ότι «δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ» αντικρούοντας, ουσιαστικά, δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη επιδιώκει την επανέναρξη των έμμεσων συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.

Μάλιστα, σε ξεχωριστή ανάρτηση κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ πως «βύθισε την περιοχή στο χάος με τις "παραληρηματικές φαντασιώσεις" του και τώρα φοβάται ότι θα υπάρξουν κι άλλες απώλειες στις τάξεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων».

«Τώρα ανησυχεί για περαιτέρω απώλειες Αμερικανών στρατιωτών. Με τις δικές του αυταπάτες, έχει μετατρέψει το σύνθημα "Πρώτα η Αμερική" σε "Πρώτα το Ισραήλ" και έχει θυσιάσει αμερικανικά στρατεύματα για τη δίψα του Ισραήλ για εξουσία».

Κατηγόρησε περαιτέρω τον Τραμπ ότι «κάνει τους Αμερικανούς στρατιώτες και τις οικογένειές τους να πληρώσουν το τίμημα με νέα ψέματα».

Η κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ που ξεκίνησε το Σάββατο έχει σκοτώσει αρκετούς ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που στόχευαν χώρες του Κόλπου. Τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά.