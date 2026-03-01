Στα ίχνη του Χαμενεΐ για μήνες: Η μυστική παρακολούθηση που οδήγησε στο φονικό χτύπημα

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η παρακολούθηση της CIA επιτάχυνε την πυραυλική επίθεση στο Ιράν, ενώ η διαδοχή στο ιρανικό καθεστώς δεν έχει αποσαφηνιστεί εντελώς για την ώρα.



Οι πληροφορίες που συγκέντρωνε η CIA επί μήνες και κοινοποιήθηκαν στους Ισραηλινούς ομολόγους της οδήγησαν στην πυραυλική επίθεση που σκότωσε τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και άλλους ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους το Σάββατο, όπως επιβεβαίωσε στο CBS News πηγή που γνωρίζει το θέμα.



Η υπηρεσία πληροφοριών παρακολουθούσε την τοποθεσία του Χαμενεΐ για αρκετούς μήνες, αποκτώντας λεπτομερή εικόνα των κινήσεών του. Οι πληροφορίες αποκάλυψαν μια κρίσιμη συνάντηση ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων το Σάββατο το πρωί σε συγκρότημα στην Τεχεράνη, όπου αναμενόταν να παρευρεθεί ο Χαμενεΐ. Η CIA μετέφερε τα δεδομένα στους Ισραηλινούς, γεγονός που επιτάχυνε το χρονοδιάγραμμα της επίθεσης ώστε να αξιοποιηθεί η ευκαιρία.





Σε δηλώσεις του στο CBS News, ο γερουσιαστής Τομ Κότον, πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «εξαιρετικές μεθόδους συλλογής πληροφοριών» και τόνισε ότι η παρακολούθηση της τοποθεσίας και των προθέσεων ανώτατων ηγετών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την αμερικανική κοινότητα πληροφοριών.



Ωστόσο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι ΗΠΑ δεν ήταν άμεσα υπεύθυνες για τον θάνατο του Χαμενεΐ. Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Τέρνερ ανέφερε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε πως η Ουάσιγκτον «δεν στοχεύσαμε τον Χαμενεΐ ούτε την ηγεσία του Ιράν».

Στην εξουσία για 4 δεκαετίες

Ο Χαμενεΐ, 86 ετών, ήταν η κορυφαία θρησκευτική και πολιτική προσωπικότητα του Ιράν επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, αναλαμβάνοντας την εξουσία μετά τον θάνατο του Ρουχολάχ Χομεϊνί το 1989. Κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του, εδραίωσε πλήρως την εξουσία του σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων, ενώ παρέμενε η ανώτατη θρησκευτική αρχή της χώρας.



Η διαδοχή του Χαμενεΐ παραμένει ασαφής. Κορυφαίος Ιρανός διπλωμάτης δήλωσε ότι οι κληρικοί θα μπορούσαν να εκλέξουν νέο ανώτατο ηγέτη μέσα σε λίγες ημέρες. Ο Πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι υπάρχουν «μερικοί καλοί υποψήφιοι», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η επίθεση επιβεβαιώθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα νωρίς την Κυριακή, ενώ οι New York Times ήταν οι πρώτοι που ανέφεραν την εμπλοκή της CIA στην παρακολούθηση του Χαμενεΐ πριν από τον θάνατό του.