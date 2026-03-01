Ιράν: Ο γιος του πρώην σάχη καλεί σε ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Ο Ρεζά Παχλαβί με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ τόνισε ότι ο θάνατος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν αποτελεί το «τέλος».
Ο πρώην διάδοχος του θρόνου και γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, Παχλαβί, που ανατράπηκε από την Ισλαμική Δημοκρατία το 1979, έγραψε στο X ότι ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν αποτελεί «το τέλος», καλώντας τους Ιρανούς να «ανατρέψουν» την Ισλαμική Δημοκρατία.
Υποστηρίζει ότι ο λαός πρέπει να προετοιμαστεί για «μαζική και αποφασιστική παρουσία στους δρόμους» και τους καλεί ακόμα και να φωνάζουν συνθήματα από τα σπίτια τους τη νύχτα.
Ο Παχλαβί είχε προηγουμένως καλέσει Ιρανούς αξιωματούχους να «παραδοθούν», καθώς και τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα επιβολής του νόμου να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους για να «υπερασπιστούν το μεγάλο έθνος του Ιράν» και όχι τη «δημοκρατία του εγκλήματος», προκειμένου να τερματιστεί ταχύτερα ο «εφιάλτης».
Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, ο Παχλαβί αναδείχθηκε σε εξέχουσα μορφή της αντιπολίτευσης, με διαδηλωτές σε ορισμένες περιοχές να φωνάζουν το όνομά του.