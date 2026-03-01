Ιράν: Ο γιος του πρώην σάχη καλεί σε ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Ο πρώην διάδοχος του θρόνου και γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, Παχλαβί, που ανατράπηκε από την Ισλαμική Δημοκρατία το 1979, έγραψε στο X ότι ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν αποτελεί «το τέλος», καλώντας τους Ιρανούς να «ανατρέψουν» την Ισλαμική Δημοκρατία.



Υποστηρίζει ότι ο λαός πρέπει να προετοιμαστεί για «μαζική και αποφασιστική παρουσία στους δρόμους» και τους καλεί ακόμα και να φωνάζουν συνθήματα από τα σπίτια τους τη νύχτα.

My compatriots,



Ali Khamenei, the Zahhak of our time — the demon who, only weeks ago, issued the order for the massacre of tens of thousands of Iran’s finest sons and daughters — is gone.



With his disgraceful death, and that of many of his appointees and affiliates, the Islamic… https://t.co/dFxweIJIjF pic.twitter.com/IzGDbIs6Jt — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 1, 2026

Ο Παχλαβί είχε προηγουμένως καλέσει Ιρανούς αξιωματούχους να «παραδοθούν», καθώς και τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα επιβολής του νόμου να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους για να «υπερασπιστούν το μεγάλο έθνος του Ιράν» και όχι τη «δημοκρατία του εγκλήματος», προκειμένου να τερματιστεί ταχύτερα ο «εφιάλτης».



Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, ο Παχλαβί αναδείχθηκε σε εξέχουσα μορφή της αντιπολίτευσης, με διαδηλωτές σε ορισμένες περιοχές να φωνάζουν το όνομά του.