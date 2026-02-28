Άγκυρα: «Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί ότι στηρίξαμε επιθέσεις κατά του Ιράν»

Κατηγορηματική διάψευση σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποστηρίζουν ότι η Τουρκία στήριξε τις πρόσφατες επιθέσεις κατά του Ιράν, εξέδωσε η τουρκική Προεδρία Επικοινωνίας.

Protest against U.S. military involvement in Iran, outside the U.S. consulate in Istanbul REUTERS/Kemal Aslan

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω του Κέντρου Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης (DMM), γίνεται λόγος για «εντελώς αβάσιμους ισχυρισμούς» που έχουν «χαρακτήρα παραπληροφόρησης» και αποσκοπούν στην παραπλάνηση της κοινής γνώμης.

Η Άγκυρα τονίζει ότι η Δημοκρατία της Τουρκίας δεν χρησιμοποιεί τα εναέρια, χερσαία ή ναυτικά της μέσα συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της για επιχειρησιακούς σκοπούς υπέρ οποιασδήποτε πλευράς σε σύγκρουση ή πόλεμο στον οποίο δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενη. Όπως επισημαίνεται, η στάση αυτή αποτελεί βασική αρχή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας.

Παράλληλα, η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας σε αέρα, ξηρά και θάλασσα είναι «πλήρη και αδιαμφισβήτητα», ενώ κάθε δραστηριότητα στους συγκεκριμένους τομείς πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει αξιολογήσεων εθνικής ασφάλειας και υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών.