Σούπερ μάρκετ και καταστήματα: Πώς θα λειτουργήσουν την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Ανοικτά θα παραμείνουν και σήμερα παραμονή Πρωτοχρονιάς τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, για εκείνους που θα θελήσουν να κάνουν τα ψώνια και να αγοράσουν τα δώρα της τελευταίας στιγμής.

Σούπερ μάρκετ και καταστήματα θα λειτουργήσουν και σήμερα 31 Δεκεμβρίου 2025 με εορταστικό ωράριο. Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00.

Τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν ανοικτά έως τις 20:00.

Το ωράριο των σούπερ μάρκετ:

Σκλαβενίτης: 08:00-20:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00-20:00

Μy Market: 08:00-20:00

Γαλαξίας: 08:00-20:00

LIDL: 07:45-20:00

Μασούτης: 08:00-20:00

Κρητικός: 08:00-20:00

Την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, όλα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ κλειστά προβλέπεται να είναι και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ημέρα που παραδοσιακά γίνεται απογραφή σε εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ.

Όπως τονίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

