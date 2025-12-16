Έληξε το συμβόλαιο ρεύματος; Δες τι πρέπει να κάνεις πριν πληρώσεις... ακριβά το λάθος

Όλο και περισσότεροι καταναλωτές στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη λήξη των λεγόμενων «μπλε» συμβολαίων ρεύματος , των συμβολαίων με σταθερή τιμή κιλοβατώρας για συγκεκριμένη διάρκεια (συνήθως 6 ή 12 μηνών). Πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι αποφάσεις που θα πάρετε τώρα μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά το κόστος του λογαριασμού σας. Εδώ σας παρουσιάζουμε σε απλή γλώσσα τι συμβαίνει όταν λήξει το μπλε τιμολόγιο ρεύματος , ποιες επιλογές έχετε, ποιες είναι μερικές από τις καλύτερες προσφορές της αγοράς (Δεκέμβριος 2025) και πώς μπορείτε εύκολα να αλλάξετε πάροχο μέσω Gov.gr, χωρίς να μείνετε ούτε λεπτό χωρίς ρεύμα.

Όταν λήγει το μπλε συμβόλαιο: Κίνδυνος για ακριβότερο ρεύμα

Τι συμβαίνει αυτόματα; Εάν δεν κάνετε καμία ενέργεια μόλις ολοκληρωθεί η διάρκεια του μπλε συμβολαίου σας, ο πάροχός σας θα σας μεταφέρει αυτόματα σε ένα νέο τιμολόγιο χωρίς συμβόλαιο – το λεγόμενο «κίτρινο» τιμολόγιο, που είναι κυμαινόμενης τιμής και χωρίς εκπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή ανά κιλοβατώρα θα μπορεί να αλλάζει κάθε μήνα ανάλογα με τις τιμές της αγοράς, συνήθως προς τα πάνω, με αποτέλεσμα να δείτε σημαντική αύξηση στον λογαριασμό ρεύματος . Μέχρι πρόσφατα, η αυτόματη μετάβαση γινόταν σε ένα «πράσινο» βασικό τιμολόγιο, όμως αυτό δεν ισχύει πλέον , αν δεν ανανεώσετε ή αλλάξετε πρόγραμμα, μένει ο τρέχων πάροχος αλλά με ακριβότερη, κυμαινόμενη χρέωση.

Ειδοποίηση από τον πάροχο: Συνήθως ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να σας ενημερώσει εγκαίρως πριν τη λήξη για τις επιλογές σας (ανανέωση ή αλλαγή συμβολαίου). Αν όμως δεν λάβετε σχετική ειδοποίηση, μην επαναπαυθείτε – είναι κρίσιμο να αναλάβετε δράση αμέσως μόλις λήξει η σύμβαση, ώστε να μη βρεθείτε ξαφνικά με δυσμενέστερους όρους τιμολόγησης.

Επιλογές του καταναλωτή μετά τη λήξη

Μόλις λήξει το συμβόλαιό σας, έχετε τρεις βασικές επιλογές. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι ή χρέωση για να αλλάξετε πρόγραμμα ή πάροχο μετά τη λήξη (αρκεί να μην υπέγραψατε νέο συμβόλαιο νωρίτερα με ρήτρα αποχώρησης)

Οι επιλογές σας

1. Ανανέωση με τον ίδιο πάροχο

Η πιο απλή λύση είναι να ανανέωσετε το συμβόλαιο με τον τωρινό σας πάροχο. Επικοινωνήστε με την εταιρεία και ρωτήστε αν το ίδιο μπλε πρόγραμμα εξακολουθεί να προσφέρεται και με ποιους όρους.

Είναι πιθανό να μπορείτε να το ανανεώσετε για άλλη μια περίοδο (π.χ. άλλους 12 μήνες), ενδεχομένως με αλλαγμένες τιμές λόγω νέων συνθηκών αγοράς. Ζητήστε γραπτώς πληροφορίες για την τυχόν νέα τιμή ανά kWh, το πάγιο και τυχόν εκπτώσεις συνέπειας (έκπτωση για εμπρόθεσμη πληρωμή). Αν οι όροι σας ικανοποιούν, η ανανέωση διασφαλίζει ότι θα συνεχίσετε με σταθερή τιμή χωρίς να αλλάξετε εταιρεία.

2. Νέο πρόγραμμα από τον ίδιο πάροχο

Αν το υπάρχον μπλε τιμολόγιο έχει καταργηθεί ή δεν είναι πλέον συμφέρον για εσάς, μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο πρόγραμμα του ίδιου παρόχου. Οι εταιρείες προσφέρουν πληθώρα επιλογών: προγράμματα σταθερής ή κυμαινόμενης τιμής, με ή χωρίς πάγιο, με εκπτώσεις για εμπρόθεσμη πληρωμή, ακόμα και συνδυαστικές προσφορές (π.χ. ρεύμα + φυσικό αέριο ή τηλεπικοινωνίες).

Εξετάστε ποια επιλογή ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ κατανάλωσής σας – π.χ. αν καταναλώνετε λίγο ρεύμα, ίσως σας συμφέρει πρόγραμμα χωρίς υψηλό πάγιο, ενώ αν καταναλώνετε πολύ, μεγαλύτερη σημασία έχει η χαμηλή τιμή ανά κιλοβατώρα. Μην διστάσετε να ρωτήσετε τον πάροχο αναλυτικά για κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα που προσφέρει.

3. Αλλαγή παρόχου ρεύματος

Η τρίτη σας επιλογή είναι να αλλάξετε εταιρεία παροχής ρεύματος. Αυτό μπορεί να γίνει ελεύθερα και χωρίς καμία χρέωση μετά τη λήξη του συμβολαίου.

Στην πράξη, η αλλαγή παρόχου σημαίνει ότι θα συνάψετε νέο συμβόλαιο με διαφορετική εταιρεία, χωρίς να υπάρξει ούτε δευτερόλεπτο διακοπής ρεύματος στο σπίτι σας – η παροχή συνεχίζεται κανονικά μέσω του ίδιου δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), απλώς αλλάζει ο προμηθευτής που σας τιμολογεί.

Σύγκριση τιμολογίων: Πριν επιλέξετε νέο πάροχο, συγκρίνετε προσεκτικά τα τιμολόγια της αγοράς. Μπορείτε να το κάνετε είτε μέσω ιδιωτικών ιστοσελίδων σύγκρισης είτε (ακόμη καλύτερα) μέσω της επίσημης πλατφόρμας MyEnergy της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων(ΡΑΑΕΥ).

Εκεί μπορείτε να δείτε συγκεντρωμένα τα διαθέσιμα προγράμματα όλων των παρόχων, τις τιμές τους και τους όρους τους, ώστε να βρείτε την πιο οικονομική και κατάλληλη λύση για εσάς. Είναι σημαντικό να προσέξετε τη διάρκεια της νέας σύμβασης και αν υπάρχει ρήτρα πρόωρης αποχώρησης. Έτσι, θα αποφύγετε να «κλειδωθείτε» σε ένα πρόγραμμα που δεν θα μπορείτε να αλλάξετε εύκολα αν οι συνθήκες αλλάξουν.



Συνοψίζοντας, μην αφήσετε τη λήξη του συμβολαίου να σας βρει απροετοίμαστους. Αντί να μεταβείτε αυτόματα σε ένα ακριβό κυμαινόμενο τιμολόγιο, δραστηριοποιηθείτε έγκαιρα – ενημερωθείτε, συγκρίνετε και επιλέξτε νέο πρόγραμμα πριν εκπνεύσει το παλιό.

Έτσι, θα προστατεύσετε τον προϋπολογισμό σας και θα διατηρήσετε τον έλεγχο του κόστους ρεύματος.

Καλύτερες επιλογές ρεύματος τον Δεκέμβριο 2025

Η αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστική και ειδικά μετά το τέλος των επιδοτήσεων, πολλοί πάροχοι προσφέρουν ελκυστικά «μπλε» σταθερά τιμολόγια για να προσελκύσουν πελάτες. Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικές από τις πιο συμφέρουσες επιλογές για οικιακό ρεύμα τον Δεκέμβριο 2025, με ενδεικτικές τιμές και χρεώσεις (τιμή ανά kWh και μηνιαίο πάγιο):

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για Δεκέμβριο 2025 και μπορεί να περιλαμβάνουν εκπτώσεις συνέπειας ή άλλες προωθητικές παροχές των εταιρειών (π.χ. έκπτωση για e-bill και πάγια εντολή). Πριν καταλήξετε, διαβάστε προσεκτικά τους όρους κάθε προγράμματος. Όλες οι χρεώσεις περιλαμβάνουν το κόστος προμήθειας ρεύματος· δεν αλλάζουν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΔΕΔΔΗΕ, ΥΚΩ, φόροι κ.λπ.) που είναι ίδιες για όλους τους παρόχους.

Βήμα-βήμα: Πώς αλλάζετε πάροχο μέσω Gov.gr

Η διαδικασία αλλαγής παρόχου ρεύματος έχει απλουστευτεί σημαντικά χάρη σε μια νέα ψηφιακή υπηρεσία μέσω του Gov.gr (σε λειτουργία από τις αρχές 2025). Πλέον η αλλαγή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, με λίγα βήματα, χωρίς να χρειάζεται να συγκεντρώνετε δικαιολογητικά. Αναλυτικά:

Επιλογή νέου παρόχου και προγράμματος

Αρχικά, επισκεφθείτε ένα κατάστημα ή την ιστοσελίδα του νέου παρόχου που σας ενδιαφέρει. Επιλέξτε το πρόγραμμα ρεύματος που θέλετε και υποβάλετε αίτηση για νέα σύνδεση/συμβόλαιο (αλλαγή παρόχου). Μπορείτε να κάνετε όλη τη διαδικασία online, χωρίς να πάτε σε φυσικό κατάστημα, αρκεί ο πάροχος να το υποστηρίζει.

Σύνδεση στο Gov.gr και συναίνεση

Στη συνέχεια, θα οδηγηθείτε (μέσω ασφαλούς συνδέσμου από τον νέο πάροχο) στη νέα υπηρεσία του Gov.gr. Εκεί συνδέεστε με τους κωδικούς TaxisNet σας και έναν κωδικό μιας χρήσης (OTP) που θα σταλεί στο κινητό σας.

Το Gov.gr θα αντλήσει αυτόματα όλα τα απαραίτητα στοιχεία σας (ταυτοποίηση, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, διεύθυνση παροχής ρεύματος κ.ά.) από τις κρατικές βάσεις δεδομένων. Αφού ελέγξετε ότι τα στοιχεία είναι σωστά, δίδετε τη συγκατάθεσή σας για να διαβιβαστούν στον νέο πάροχο.

Αυτό υποκαθιστά τα δικαιολογητικά – δεν χρειάζεται πια να στέλνετε αντίγραφα λογαριασμών ή ταυτότητας, όλα γίνονται ψηφιακά.

Υπογραφή νέου συμβολαίου

Μόλις δώσετε τη συναίνεση, η διαδικασία ολοκληρώνεται στο περιβάλλον του παρόχου. Ο νέος πάροχος θα εκδώσει το συμβόλαιο με τα στοιχεία σας. Μπορείτε να το λάβετε ηλεκτρονικά και να το υπογράψετε ψηφιακά (π.χ. μέσω Gov.gr ή με άλλον τρόπο που παρέχει ο πάροχος).

Μετά την υπογραφή, η αλλαγή παρόχου δρομολογείται. Δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από εσάς – η αίτηση αλλαγής περνάει στον ΔΕΔΔΗΕ (τον διαχειριστή δικτύου) ο οποίος θα υλοποιήσει την αλλαγή συνήθως μέσα σε μερικές ημέρες χωρίς να διακόψει την ηλεκτροδότησή σας ούτε στιγμή.

Επιβεβαίωση και πρώτη χρέωση

Θα λάβετε ένα τελικό εκκαθαριστικό από τον παλιό σας πάροχο (με την κατανάλωση έως την ημερομηνία αλλαγής) και από εκεί και πέρα οι λογαριασμοί σας θα εκδίδονται από τον νέο πάροχο. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η αλλαγή ολοκληρώθηκε ελέγχοντας τον αριθμό παροχής στον πρώτο λογαριασμό του νέου παρόχου , θα είναι ο ίδιος, κάτι που δείχνει ότι απλώς άλλαξε ο προμηθευτής που χρεώνει την ίδια παροχή.



Με τη νέα αυτή διαδικασία, η αλλαγή παρόχου γίνεται εύκολα, γρήγορα και με διαφάνεια, δίνοντας ώθηση στον ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας.

Το σημαντικότερο είναι πως δεν θα μείνετε καθόλου χωρίς ρεύμα κατά τη μετάβαση και δεν θα επιβαρυνθείτε με κανένα κόστος αλλαγής. Έτσι, οι καταναλωτές έχουν τη δύναμη να επιλέγουν το οικονομικότερο τιμολόγιο για το σπίτι τους, πιέζοντας και τις εταιρείες να προσφέρουν καλύτερες τιμές.



Συμπερασματικά, αν λήγει το μπλε συμβόλαιό σας, μην το αμελήσετε. Ενημερωθείτε για τις τρέχουσες τιμές, συγκρίνετε επιλογές και κινηθείτε εγκαίρως. Η αγορά ρεύματος επιφυλάσσει ευκαιρίες οικονομίας για όσους είναι προσεκτικοί και δραστήριοι – και η αλλαγή παρόχου σήμερα είναι πιο απλή από ποτέ, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να πληρώνετε λιγότερα χωρίς καμία ταλαιπωρία.