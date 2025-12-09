Ρεύμα: Ρελέ ασφαλείας τα μπλε τιμολόγια - Ποιες προσφορές ξεχωρίζουν τον Δεκέμβριο

Ο χάρτης του ηλεκτρικού ρεύματος αλλάζει ξανά. Η επανεμφάνιση της Elpedison με νέο brand Enerwave, έχει ανακατέψει για τα καλά την αγορά, ανεβάζοντας τον πήχη στον πόλεμο των τιμών για τα σταθερά μπλε τιμολόγια ρεύματος , εκεί όπου οι πάροχοι παίζουν πλέον τα… ρέστα τους για να κλειδώσουν συνδρομητές.

Γιατί όλοι στρέφονται στα μπλε τιμολόγια

Η στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά συμβόλαια είναι σαρωτική. Μέσα σε έναν χρόνο, τα μπλε τιμολόγια έχουν φτάσει ένα μερίδιο κοντά στο 20%, ξεπερνώντας τα 1,15 εκατ. πελάτες (από περίπου 800.000 στο τέλος του 2024).

Οι λόγοι είναι δύο – και ισχυροί:

Αναζήτηση ασφάλειας

Μετά την ενεργειακή καταιγίδα των προηγούμενων ετών, οι καταναλωτές θέλουν προβλεψιμότητα. Η σταθερή τιμή για 12–24 μήνες λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι σε πιθανές ανατιμήσεις.

Επιθετικές προσφορές

Ο ανταγωνισμός έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή χαμηλές χρεώσεις, πολλές φορές χαμηλότερες ακόμη και από τα πράσινα/κίτρινα τιμολόγια, ειδικά όταν η χονδρεμπορική αγορά βρίσκεται σε ηρεμία.

Κάποιοι πάροχοι μάλιστα «χτίζουν» γύρω από τα μπλε συμβόλαια ένα νέο μοντέλο: παροχές, ενεργειακές υπηρεσίες και «bonus» που μετατρέπουν τον πάροχο σε έναν μικρό… ενεργειακό σύμβουλο.

Δεκέμβριος: Οι καλύτερες προσφορές

Για τον Δεκέμβριο, το τοπίο είναι πιο «καυτό» από ποτέ, με τιμές πολλές φορές κάτω από τα 10 σεντ/kWh. Η Enerwave έκανε δυναμικό comeback λανσάροντας το φθηνότερο μπλε τιμολόγιο του μήνα, επιβεβαιώνοντας τη σκληρή στρατηγική της για αύξηση μεριδίου.

flash.gr

Πράσινα vs Μπλε τιμολόγια – Η μεγάλη σύγκριση

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: τα μπλε τιμολόγια είναι αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα φθηνότερα από τα πράσινα.

flash.gr

Με τις τιμές σταθερών τιμολογίων να κινούνται σε ιστορικά χαμηλά και τον ανταγωνισμό να φουντώνει, ο Δεκέμβριος είναι ένας από τους πιο ευνοϊκούς μήνες για όσους σκέφτονται να «κλειδώσουν» σταθερή τιμή στο ρεύμα. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε πλήρη αναδιαμόρφωση και οι ευκαιρίες είναι ξεκάθαρα στις μπλε επιλογές.