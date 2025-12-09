Ρεύμα: Ρελέ ασφαλείας τα μπλε τιμολόγια - Ποιες προσφορές ξεχωρίζουν τον Δεκέμβριο
Τα σταθερά μπλε τιμολόγια μετατρέπονται σε δίχτυ ασφαλείας για τα νοικοκυριά με τις τιμές να πιέζονται προς τα κάτω και τους παρόχους να δίνουν μάχη για τις πιο συμφέρουσες επιλογές του Δεκεμβρίου.
Ο χάρτης του ηλεκτρικού ρεύματος αλλάζει ξανά. Η επανεμφάνιση της Elpedison με νέο brand Enerwave, έχει ανακατέψει για τα καλά την αγορά, ανεβάζοντας τον πήχη στον πόλεμο των τιμών για τα σταθερά μπλε τιμολόγια ρεύματος , εκεί όπου οι πάροχοι παίζουν πλέον τα… ρέστα τους για να κλειδώσουν συνδρομητές.
Γιατί όλοι στρέφονται στα μπλε τιμολόγια
Η στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά συμβόλαια είναι σαρωτική. Μέσα σε έναν χρόνο, τα μπλε τιμολόγια έχουν φτάσει ένα μερίδιο κοντά στο 20%, ξεπερνώντας τα 1,15 εκατ. πελάτες (από περίπου 800.000 στο τέλος του 2024).
Οι λόγοι είναι δύο – και ισχυροί:
- Αναζήτηση ασφάλειας
Μετά την ενεργειακή καταιγίδα των προηγούμενων ετών, οι καταναλωτές θέλουν προβλεψιμότητα. Η σταθερή τιμή για 12–24 μήνες λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι σε πιθανές ανατιμήσεις.
- Επιθετικές προσφορές
Ο ανταγωνισμός έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή χαμηλές χρεώσεις, πολλές φορές χαμηλότερες ακόμη και από τα πράσινα/κίτρινα τιμολόγια, ειδικά όταν η χονδρεμπορική αγορά βρίσκεται σε ηρεμία.
Κάποιοι πάροχοι μάλιστα «χτίζουν» γύρω από τα μπλε συμβόλαια ένα νέο μοντέλο: παροχές, ενεργειακές υπηρεσίες και «bonus» που μετατρέπουν τον πάροχο σε έναν μικρό… ενεργειακό σύμβουλο.
Δεκέμβριος: Οι καλύτερες προσφορές
Για τον Δεκέμβριο, το τοπίο είναι πιο «καυτό» από ποτέ, με τιμές πολλές φορές κάτω από τα 10 σεντ/kWh. Η Enerwave έκανε δυναμικό comeback λανσάροντας το φθηνότερο μπλε τιμολόγιο του μήνα, επιβεβαιώνοντας τη σκληρή στρατηγική της για αύξηση μεριδίου.
Πράσινα vs Μπλε τιμολόγια – Η μεγάλη σύγκριση
Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: τα μπλε τιμολόγια είναι αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα φθηνότερα από τα πράσινα.
Με τις τιμές σταθερών τιμολογίων να κινούνται σε ιστορικά χαμηλά και τον ανταγωνισμό να φουντώνει, ο Δεκέμβριος είναι ένας από τους πιο ευνοϊκούς μήνες για όσους σκέφτονται να «κλειδώσουν» σταθερή τιμή στο ρεύμα. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε πλήρη αναδιαμόρφωση και οι ευκαιρίες είναι ξεκάθαρα στις μπλε επιλογές.