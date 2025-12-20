Ρεύμα: Γιατί τα «μπλε» τιμολόγια κερδίζουν τα «πράσινα» – Εξοικονόμηση έως 330 ευρώ τον χρόνο

Με τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να έχει μετατοπιστεί ξεκάθαρα στα σταθερά τιμολόγια, όλο και περισσότερα νοικοκυριά εγκαταλείπουν τα «πράσινα» προϊόντα και στρέφονται στα λεγόμενα «μπλε» συμβόλαια, αναζητώντας προβλεψιμότητα αλλά και χαμηλότερο κόστος.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι τυχαία. Μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων στη λιανική ρεύματος στις αρχές του 2024, εκατομμύρια καταναλωτές μεταφέρθηκαν αυτόματα στα «πράσινα» τιμολόγια. Ωστόσο, τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η επιλογή αυτή κοστίζει ακριβά.

Έως 330 ευρώ λιγότερα τον χρόνο στον λογαριασμό ρεύματος

Σύμφωνα με επεξεργασία στοιχείων της αγοράς, ένα τυπικό νοικοκυριό με κατανάλωση 300 κιλοβατωρών τον μήνα πλήρωσε μέσα στο 2025 περίπου:

804 ευρώ στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού, αν βρισκόταν σε «πράσινο» τιμολόγιο

475 ευρώ, αν είχε επιλέξει ένα ανταγωνιστικό «μπλε» συμβόλαιο

Η διαφορά αγγίζει τα 329 ευρώ ετησίως, δηλαδή περίπου 27 ευρώ τον μήνα – ποσό που δεν το λες και αμελητέο, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής.

41% φθηνότερα τα σταθερά συμβόλαια

Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση που εμφάνισαν τα «πράσινα» τιμολόγια την άνοιξη, δεν υπήρξε ούτε ένας μήνας όπου να ήταν φθηνότερα από τα μπλε. Ακόμη και αν συνυπολογιστεί η κρατική επιδότηση που δόθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους στα κυμαινόμενα προϊόντα, το τελικό αποτέλεσμα παραμένει υπέρ των σταθερών χρεώσεων.

Mε απλά λόγια το «μπλε» τιμολόγιο αποδείχθηκε καλύτερη επιλογή τόσο σε σταθερότητα όσο και σε κόστος.

Γιατί οι πάροχοι προσφέρουν τόσο φθηνά μπλε τιμολόγια

Η εικόνα αυτή έχει συγκεκριμένη εξήγηση. Τα σταθερά συμβόλαια:

«Δένουν» τον πελάτη για τουλάχιστον 12 μήνες μέσω ρήτρας πρόωρης αποχώρησης

Μειώνουν το ρίσκο ασυνέπειας πληρωμών για τον πάροχο

Περιορίζουν το κόστος προσέλκυσης νέων πελατών

Αυτά τα οφέλη επιτρέπουν στις εταιρείες να προσφέρουν πιο χαμηλές τιμές. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι ορισμένα μπλε τιμολόγια κινούνται οριακά ή και κάτω από το κόστος προμήθειας ενέργειας, γεγονός που δείχνει επιθετικές εμπορικές στρατηγικές.

Στην πράξη, κάποιοι πάροχοι φαίνεται να επιδοτούν τα μπλε προϊόντα από άλλες δραστηριότητές τους, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την αύξηση του πελατολογίου.

Η «επέλαση» των μπλε τιμολογίων στην αγορά

Η τάση είναι πλέον ξεκάθαρη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ:

Τον Οκτώβριο τα σταθερά τιμολόγια ξεπέρασαν τα 1,5 εκατ. νοικοκυριά

Μέσα σε 10 μήνες κέρδισαν περίπου 730.000 νέους πελάτες

Εκτιμάται ότι θα κλείσουν το 2025 με 1,7 εκατ. καταναλωτές, αγγίζοντας τα 2 εκατ. στις αρχές του 2026

Την ίδια στιγμή, τα «πράσινα» τιμολόγια, αν και παραμένουν τα πολυπληθέστερα, χάνουν έδαφος: μέσα στο 2025 έχασαν περίπου 742.000 νοικοκυριά.

Τι συμβαίνει σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στα επαγγελματικά συμβόλαια:

Τα «μπλε» τιμολόγια κέρδισαν 274.000 επιχειρήσεις στο πρώτο 10μηνο

Τα «πράσινα» έχασαν 284.000 επαγγελματικούς πελάτες

Τα «κίτρινα» παραμένουν σχετικά σταθερά, χωρίς μεγάλες μεταβολές

Η αγορά ρεύματος αλλάζει στρατόπεδο. Τα «μπλε» τιμολόγια δεν είναι απλώς πιο ασφαλή – είναι, στην πράξη, φθηνότερα. Και όσο οι τιμές παραμένουν ανταγωνιστικές, η μετακίνηση καταναλωτών δύσκολα θα ανακοπεί.