Ρεύμα: Ποιο τιμολόγιο συμφέρει ανάλογα με τον τύπο του σπιτιού σου

Με «παλέτα» επιλογών που ήδη περιλαμβάνει τρία είδη τιμολογίων και με δύο ακόμη «χρώματα» να μπαίνουν στην αγορά μέσα στο 2026, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δίνουν πλέον στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μεγαλύτερη ευελιξία από ποτέ. Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι η ποικιλία καθαυτή, αλλά η σωστή επιλογή με βάση το προφίλ κατανάλωσης και την ανοχή στο ρίσκο.

Τα «χρώματα» της αγοράς

Σήμερα κυκλοφορούν:

Πράσινα τιμολόγια, στα οποία εντάχθηκαν από τις αρχές του 2024 όσοι καταναλωτές δεν επέλεξαν άλλο προϊόν.

Κίτρινα τιμολόγια, δηλαδή τα κυμαινόμενα συμβόλαια που ακολουθούν τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

Μπλε τιμολόγια, με σταθερές χρεώσεις και «κλειδωμένη» τιμή.

Μέσα στο 2026 έρχονται:

Τα πορτοκαλί τιμολόγια, δηλαδή τα δυναμικά προϊόντα για καταναλωτές με «έξυπνο» μετρητή.

Μια νέα κατηγορία ευέλικτων σταθερών τιμολογίων, που θα αποκτήσει διακριτό «χρώμα», αντικαθιστώντας το παλιό «κόκκινο».

Κύρια κατοικία: σταθερότητα ή ρίσκο

Η πρώτη και βασική παράμετρος είναι η στάση του καταναλωτή απέναντι στις αυξομειώσεις των τιμών. Όσοι δεν θέλουν να παρακολουθούν καθημερινά τη χονδρεμπορική αγορά, οδηγούνται σχεδόν αυτόματα σε σταθερό τιμολόγιο.



Η επιλογή αυτή γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη σε κατοικίες με υψηλή κατανάλωση, όπου μια απότομη άνοδος τιμών μπορεί να «εκτροχιάσει» τον λογαριασμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το υψηλότερο πάγιο των σταθερών τιμολογίων παύει να αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα.

Οι βασικές εναλλακτικές είναι δύο:

Μπλε τιμολόγιο: εξασφαλίζει σταθερή τιμή, αλλά συνοδεύεται συνήθως από ρήτρα πρόωρης αποχώρησης. Αν οι τιμές πέσουν απότομα, ο καταναλωτής μένει «κλειδωμένος» σε ακριβότερο συμβόλαιο. Ευέλικτο σταθερό: προϊόντα που προσφέρουν ΔΕΗ, Protergia και Enerwave, όπου ο πελάτης πληρώνει προκαθορισμένο ποσό κάθε μήνα και γίνεται εκκαθάριση ανά εξάμηνο ή έτος, ανάλογα με την πραγματική κατανάλωση.

Τα «πορτοκαλί»: για όσους ξέρουν πότε καίνε

Τα δυναμικά τιμολόγια θα λανσαριστούν για οικιακούς καταναλωτές από την 1η Απριλίου 2026. Απευθύνονται σε όσους μπορούν να προσαρμόζουν τη χρήση τους στις ώρες χαμηλής τιμής.

Η χρέωση ακολουθεί σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τη χονδρεμπορική αγορά: φθηνό ρεύμα εκτός αιχμής, ακριβό στις ώρες ζήτησης. Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη έξυπνου μετρητή.

Κερδισμένοι θα είναι όσοι μεταφέρουν ενεργοβόρες δραστηριότητες –πλυντήρια, θερμοσίφωνα, φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος– σε ώρες χαμηλού κόστους, αλλά και νοικοκυριά με σύγχρονες συσκευές, αυτοματισμούς ή αντλία θερμότητας.

Εξοχικό: λίγη ή πολλή χρήση

Για εξοχικές κατοικίες με συχνή χρήση και υψηλή κατανάλωση, ένα μπλε τιμολόγιο προσφέρει προστασία από δυσάρεστες εκπλήξεις.

Αντίθετα, σε εξοχικά που χρησιμοποιούνται αραιά, τα κίτρινα κυμαινόμενα ταιριάζουν καλύτερα, λόγω χαμηλότερου παγίου και περιορισμένης κατανάλωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, τα κίτρινα τιμολόγια είναι φθηνότερα από τα πράσινα, παρά το γεγονός ότι και τα δύο έχουν κυμαινόμενες χρεώσεις. Με απλά λόγια: η αλλαγή «χρώματος» συχνά συμφέρει.

Φοιτητικό σπίτι: ειδικά πακέτα

Οι περισσότεροι πάροχοι διαθέτουν φοιτητικά πακέτα με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Συνήθως πρόκειται είτε για καθαρά μπλε συμβόλαια με σταθερή χρέωση, είτε για μικτά προϊόντα με σταθερή τιμή έως ένα όριο κατανάλωσης και κυμαινόμενη για τις επιπλέον κιλοβατώρες.

Το 2026, με την επικαιροποίηση του πλαισίου από τη ΡΑΑΕΥ (πρώην ΡΑΕ) τα προϊόντα αυτά θα ενταχθούν επίσημα στην κατηγορία των ευέλικτων σταθερών, βάζοντας τέλος στην πολυδιάσπαση και κάνοντας πιο καθαρό το τοπίο για τους καταναλωτές.



Το συμπέρασμα; Δεν υπάρχει «ένα» σωστό τιμολόγιο για όλους. Υπάρχει όμως σίγουρα λάθος επιλογή, όταν αγνοείς το πώς και πότε καταναλώνεις ρεύμα. Και αυτή, συνήθως, πληρώνεται στον λογαριασμό.