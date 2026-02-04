Ρεύμα: Αλλάζουν τα χρώματα στα τιμολόγια – Ποιο σε γλιτώνει από φουσκωμένο λογαριασμό

Τα τελευταία δύο χρόνια οι καταναλωτές έμαθαν να «διαβάζουν» τον λογαριασμό ρεύματος με βάση το χρώμα. Μπλε για σιγουριά, πράσινο και κίτρινο για τιμές που ακολουθούν τη χονδρεμπορική, κόκκινο για ειδικές –και συνήθως δύσκολες– περιπτώσεις. Στην πράξη, όμως, αυτή η απλή χρωματική εξίσωση δεν ισχύει πια.

Η αγορά έχει γεμίσει προϊόντα που υπόσχονται προβλεψιμότητα, αλλά λειτουργούν με ψιλά γράμματα, εκκαθαρίσεις εκ των υστέρων και κλιμακωτές χρεώσεις. Το αποτέλεσμα; Σύγχυση για τον καταναλωτή και σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ προμηθευτών.

Η ΡΑΑΕΥ τραβά ξανά τις γραμμές

Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων επιχειρεί να επαναφέρει την τάξη, επανασχεδιάζοντας τον χρωματικό χάρτη των τιμολογίων.

Το ζητούμενο δεν είναι απλώς ποιο προϊόν θα βαφτεί με ποιο χρώμα, αλλά:

τι σημαίνει πλέον «σταθερή τιμή»,

ποιο ρίσκο αναλαμβάνει ο καταναλωτής,

και πώς όλα αυτά αποτυπώνονται καθαρά στον λογαριασμό.

Τα «πακέτα» ρεύματος και το νέο πεδίο μάχης

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα τιμολόγια σταθερής μηνιαίας χρέωσης. Προϊόντα τύπου «πακέτου», που θυμίζουν περισσότερο συμβόλαια τηλεπικοινωνιών παρά κλασικά ενεργειακά τιμολόγια.

Η ταχεία εξάπλωσή τους από μεγάλους παίκτες, όπως η ΔΕΗ , η Protergia και η Enerwave, έχει ανοίξει νέο κύκλο ανταγωνισμού αλλά και ερωτήματα για το πού ακριβώς ανήκουν χρωματικά.

Μέχρι σήμερα, πολλά από αυτά «χώρεσαν» στα μπλε. Όμως, σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ αυτό δεν αποτυπώνει τη φύση τους.

Γιατί δεν είναι πραγματικά μπλε

Στα κλασικά μπλε τιμολόγια ο καταναλωτής ξέρει από την πρώτη μέρα:

την τιμή ανά κιλοβατώρα,

το πάγιο,

και τι θα πληρώνει, ό,τι κι αν γίνει στην αγορά.

Τα νέα πακέτα λειτουργούν αλλιώς. Προσπαθούν να προστατεύσουν από τις ακραίες διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής, αλλά κρατούν «παραθυράκια» ευελιξίας που συνδέονται με την κατανάλωση.

Οι χρεώσεις μπορεί να είναι:

κλιμακωτές ανά επίπεδο κατανάλωσης,

σταθερές για συγκεκριμένες περιόδους (π.χ. εξάμηνο),

ή μεικτές, με σταθερό και μεταβλητό σκέλος.

Κοινός παρονομαστής: συμβόλαια τουλάχιστον 12 μηνών.

Το κόκκινο που… κάηκε

Αρχικά, τα υβριδικά αυτά προϊόντα μπήκαν στο κόκκινο. Και εκεί άρχισαν τα προβλήματα.

Οι προμηθευτές αντέδρασαν έντονα, επισημαίνοντας ότι το κόκκινο έχει συνδεθεί στο μυαλό των καταναλωτών με κρίση, ακριβό ρεύμα και δυσάρεστες εκπλήξεις. Με απλά λόγια: «κόκκινο» ίσον αποφυγή.

Υπό αυτή την πίεση, η ΡΑΑΕΥ εξετάζει πλέον νέα, πιο ήπια χρώματα – με επικρατέστερα το γαλάζιο ή το μοβ – ώστε να διαφοροποιούνται καθαρά χωρίς να τρομάζουν την αγορά.

Η τελική απόφαση εκκρεμεί από το καλοκαίρι και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κλειδώσει εντός Φεβρουαρίου, με εφαρμογή από τον Μάρτιο.

Στα «γαλάζια» τιμολόγια θα υπάγονται συμβόλαια με σταθερό κόστος για «πακέτα» της μηνιαίας κατανάλωσης, ή με κλιμακωτές σταθερές χρεώσεις. Ένα τέτοιο προϊόν θα πρέπει να μην συνδέεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά η χρέωση προμήθειας να περιλαμβάνει ένα εκ των προτέρων οριζόμενο «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται λόγω παραμέτρων που δεν καθορίζονται από τον προμηθευτή, όπως για παράδειγμα από την κατανάλωση.

Γιατί «κολλάνε» χαμηλά τα μπλε τιμολόγια

Σε αντίθεση με τα κυμαινόμενα, τα σταθερά τιμολόγια έχουν:

ελάχιστη διάρκεια (συνήθως 12 μήνες),

και ρήτρα πρόωρης αποχώρησης.

Αυτό μειώνει τον κίνδυνο για τους προμηθευτές, περιορίζει τις απώλειες και τους απαλλάσσει για έναν χρόνο από το κόστος εύρεσης νέου πελάτη. Το όφελος μεταφράζεται σε πιο ελκυστικές τιμές.

Στελέχη της αγοράς, πάντως, προειδοποιούν: ορισμένες προσφορές δύσκολα «βγαίνουν» μακροπρόθεσμα.

Οι αριθμοί πίσω από τη στροφή

Η δυναμική αποτυπώνεται καθαρά:

60.000 έως 70.000 νέοι πελάτες τον μήνα στα μπλε

περίπου 1,7 εκατ. καταναλωτές έως το τέλος του 2025,

με ορατό πλέον το όριο των 2 εκατ.

Ακόμη και όταν τα πράσινα φθηναίνουν, η στροφή προς τη σταθερότητα συνεχίζεται. Η αβεβαιότητα κουράζει και οι λογαριασμοί-έκπληξη δεν είναι πια ανεκτοί.

Παρά τη σαφή υπεροχή των μπλε, παράγοντες της αγοράς βλέπουν σημάδια κόπωσης και πιέσεις για εξορθολογισμό τιμών.

Τα πορτοκαλί και το αύριο της αγοράς

Στον χάρτη μπαίνουν πλέον και τα δυναμικά ή πορτοκαλί τιμολόγια. Από 1η Φεβρουαρίου είναι διαθέσιμα για μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 25 kVA), ενώ από 1η Απριλίου 2026 θα ανοίξουν και για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Η τιμή αλλάζει ανά ώρα, ακολουθώντας τη χονδρεμπορική. Οι προμηθευτές θα ανακοινώνουν τις τιμές της επόμενης ημέρας έως τις 5 το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα προγραμματισμού.

Φθηνότερες ώρες συνήθως:

πρωί και μεσημέρι (λόγω φωτοβολταϊκών),

Ακριβότερες:

απόγευμα και βράδυ.

Ποιοι κερδίζουν από τα δυναμικά

Το όφελος εξαρτάται από την ευελιξία:

οι επιχειρήσεις μπορούν να δουν σοβαρή μείωση κόστους,

τα νοικοκυριά ωφελούνται όταν μπορούν να προγραμματίσουν συσκευές.

Απαραίτητη προϋπόθεση: έξυπνος μετρητής.

Σήμερα, από τους 7,7 εκατ. μετρητές στη χώρα, μόλις 1,4 εκατ. είναι «έξυπνοι», κυρίως σε επαγγελματικές παροχές. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη επισημάνει ότι πάνω από 300.000 παλαιότεροι μετρητές θα χρειαστούν αντικατάσταση.

Το ρεύμα παραμένει πολύχρωμο, αλλά λιγότερο ξεκάθαρο. Και μέχρι να ξεκαθαρίσει ο χάρτης, ο καταναλωτής χρειάζεται λιγότερα χρώματα και περισσότερη διαφάνεια.