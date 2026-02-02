Ρεύμα: Πόσο θα πληρώσουμε τον Φεβρουάριο – Οι τιμές στα πράσινα τιμολόγια

Την εικόνα που ήθελε τις χρεώσεις Φεβρουαρίου να κινούνται χωρίς εκπλήξεις επιβεβαιώνουν οι ανακοινώσεις των προμηθευτών για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος. Οι περισσότερες εταιρείες κράτησαν αμετάβλητες τις τιμές τους, ενώ όπου υπήρξαν αλλαγές αυτές ήταν περιορισμένες: η μεγαλύτερη αύξηση φτάνει το 6% και η μεγαλύτερη μείωση το 4%.

Στην πράξη, οι χρεώσεις ξεκινούν από τα 13,9 λεπτά και φτάνουν έως τα 25,3 λεπτά ανά kWh, με το εύρος τιμών να παραμένει σχεδόν ίδιο με εκείνο του Ιανουαρίου (13,9 – 25,2 λεπτά). Η μέση χρέωση διαμορφώνεται στα 18,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με τα 18,6 λεπτά του προηγούμενου μήνα.

Χονδρική χωρίς… νεύρα, λιανική χωρίς εκπλήξεις

Η σταθερότητα αυτή δεν είναι τυχαία. Ο Ιανουάριος έκλεισε με οριακή υποχώρηση 1% στη χονδρεμπορική αγορά, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 108,67 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, από 110,04 ευρώ τον Δεκέμβριο.

Το «πρασίνισμα» του ενεργειακού μίγματος συνεχίζει να περνά στη λιανική αγορά, λειτουργώντας ως ανάχωμα στο κόστος. Η αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κυρίως των αιολικών αλλά και των υδροηλεκτρικών μονάδων κράτησε τις τιμές χονδρικής υπό έλεγχο, μεταφέροντας αυτή τη σχετική ηρεμία και στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών.

Οι τιμές των εταιρειών αναλυτικά

ΔΕΗ

Αμετάβλητο για τρίτο συνεχόμενο μήνα διατηρείται το πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1 στα 13,929 λεπτά ανά kWh, με έκπτωση 5,83% επί της βασικής χρέωσης. Η έκπτωση ισχύει για όσους εξοφλούν εμπρόθεσμα και είναι εγγεγραμμένοι στο mydei.gr.

Χωρίς τις προϋποθέσεις αυτές, η χρέωση ανεβαίνει στα 14,774 λεπτά ανά kWh (από 14,378 τον Ιανουάριο). Οι τιμές αφορούν τις πρώτες 200 kWh, καθώς το όριο της πρώτης κλίμακας αναπροσαρμόζεται από τον Φεβρουάριο.

Για κατανάλωση άνω των 200 kWh, η χρέωση ξεκινά από 15,4 λεπτά ανά kWh, ενώ στο διζωνικό τιμολόγιο η μειωμένη χρέωση διαμορφώνεται από 12,504 λεπτά ανά kWh.

Protergia (Metlen)

Σταθερά στα 15,9 λεπτά ανά kWh παραμένει το Protergia Home Value Special, με την έκπτωση συνέπειας.

ΗΡΩΝ

Για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, το ΗΡΩΝ Basic Home παραμένει στα 14,76 λεπτά ανά kWh, συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας.

Enerwave (πρώην Elpedison)

Το ειδικό οικιακό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 15,9 λεπτά ανά kWh για τις πρώτες 100 kWh, με αύξηση 4%. Από την 101η kWh και πάνω, η τιμή μειώνεται κατά 4%, στα 24,169 λεπτά ανά kWh.

Φυσικό Αέριο

Αμετάβλητη στα 20,9 λεπτά ανά kWh παραμένει η χρέωση στο ειδικό τιμολόγιο «Ρεύμα Οικιακό».

Ελίν

Μείωση 4% για το Power On! Home Green, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 16,491 λεπτά ανά kWh, από 17,263 τον Ιανουάριο.

NRG

Αύξηση 5% καταγράφει το ειδικό τιμολόγιο της εταιρείας, στα 20,9 λεπτά ανά kWh, από 19,9 λεπτά τον προηγούμενο μήνα.

Volton

Το Volton Green Ειδικό ανεβαίνει στα 21,784 λεπτά ανά kWh, σημειώνοντας αύξηση 6%.

ZeniΘ

Σχεδόν αμετάβλητο το Power Home Start, στα 25,25 λεπτά ανά kWh, έναντι 25,23 λεπτών τον Ιανουάριο.

Συμπέρασμα

Ο Φεβρουάριος έρχεται χωρίς ηλεκτροσόκ στους λογαριασμούς. Οι τιμές κινούνται σε γνώριμα νερά, με τη χονδρική να παραμένει ήρεμη και τις ΑΠΕ να συνεχίζουν να «σβήνουν φωτιές». Για τους καταναλωτές, αυτό μεταφράζεται –έστω προσωρινά– σε μια ανάσα σταθερότητας.