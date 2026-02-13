Ρεύμα: Έρχεται «κούρεμα» στα τιμολόγια – Πώς μειώνονται οι χρεώσεις από τον Απρίλιο

Ανάσα για τους καταναλωτές προμηνύεται στους λογαριασμούς ρεύματος, καθώς η ΡΑΑΕΥ ετοιμάζεται να εγκρίνει οριζόντια μείωση στους συντελεστές απωλειών, ανοίγοντας τον δρόμο για «κούρεμα» στα τιμολόγια από τις αρχές Απριλίου.

Η παρέμβαση βασίζεται σε εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ , η οποία βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, και έρχεται μετά τη σαφή υποχώρηση τόσο των ρευματοκλοπών όσο και των τεχνικών απωλειών στο δίκτυο.

Τι αλλάζει με τους συντελεστές απωλειών

Οι συντελεστές απωλειών είναι το «καπέλο» που πληρώνουν οι προμηθευτές για να καλύψουν την ενέργεια που χάνεται στη διανομή ή καταναλώνεται χωρίς να τιμολογηθεί. Οι ποσότητες αυτές προπληρώνονται μέσω των τιμολογίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ:

Οι ρευματοκλοπές το 2024 μειώθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση.

Οι τεχνικές απώλειες (λόγω θερμότητας, αντίστασης κ.λπ.) επίσης υποχώρησαν.

Συνολικά, οι απώλειες κατέγραψαν πτώση 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος αναφοράς.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, για το 2026 οι συντελεστές διαμορφώνονται χαμηλότερα:

Χαμηλή τάση: 15,15% από 16,19% (μείωση ~6%)

Μέση τάση: 4,35% από 4,59% (μείωση ~5%)

Με απλά λόγια: για κάθε 100 κιλοβατώρες που πουλά ένας πάροχος σε πελάτη χαμηλής τάσης, θα χρεώνεται πλέον για 115,15 κιλοβατώρες αντί για 116,19 σήμερα. Μικρή διαφορά στο χαρτί, αλλά σε επίπεδο αγοράς μεταφράζεται σε ουσιαστική μείωση κόστους προμήθειας.

Οριζόντιο «κούρεμα» σε όλα τα τιμολόγια

Η μείωση αγγίζει το συνολικό κόστος προμήθειας και, συνεπώς, επηρεάζει όλα τα τιμολόγια ρεύματος – ανεξαρτήτως «χρώματος». Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για οριζόντιες μειώσεις στους λογαριασμούς.

Οι εταιρείες θα πληρώνουν λιγότερα για τις προπληρωμές απωλειών και καλούνται να μετακυλίσουν, εν μέρει ή πλήρως, το όφελος στους πελάτες. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό θα το κάνουν και πόσο γρήγορα θα φανεί η διαφορά στον τελικό λογαριασμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποκλιμάκωση έρχεται μετά από χρόνια συνεχών αυξήσεων. Την άνοιξη του 2025, όταν είχαν εγκριθεί οι σημερινοί συντελεστές, είχαν καταγραφεί αυξήσεις 25% στη μέση και 19% στη χαμηλή τάση. Τώρα, η φορά γυρίζει.

Πώς γίνεται η τελική εκκαθάριση

Οι συντελεστές βασίζονται σε εκτιμήσεις για το κόστος απωλειών κάθε έτους. Έπειτα, τουλάχιστον έναν χρόνο μετά, ο ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζει τις πραγματικές απώλειες και προχωρά σε οριστική εκκαθάριση.

Αν οι αρχικές προπληρωμές ήταν χαμηλότερες από τις πραγματικές απώλειες, τότε οι προμηθευτές καλούνται να πληρώσουν τη διαφορά – την οποία τελικά ανακτούν από τους πελάτες μέσω των λογαριασμών.

Οι επιφυλάξεις των προμηθευτών

Στελέχη της αγοράς εμφανίζονται επιφυλακτικά. Υποστηρίζουν ότι η τάση μείωσης των απωλειών ξεκίνησε ουσιαστικά το 2024 και είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

Αν η αποκλιμάκωση δεν συνεχιστεί, υπάρχει ο κίνδυνος οι τρέχουσες χρεώσεις να καλύψουν μικρότερο μέρος του πραγματικού κόστους. Σε αυτή την περίπτωση, στον «τελικό λογαριασμό» θα προκύψει μεγαλύτερη οικονομική «τρύπα».

Ως παράδειγμα αναφέρεται το πρώτο εξάμηνο του 2022, όταν μετά την εκκαθάριση ο κλάδος της προμήθειας χρειάστηκε να καταβάλει επιπλέον 164 εκατ. ευρώ για απώλειες που δεν είχαν επαρκώς προπληρωθεί.

Τι να περιμένουν τα νοικοκυριά

Η ουσία είναι ότι το κόστος προμήθειας μειώνεται και αυτό δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για χαμηλότερες χρεώσεις. Δεν πρόκειται για θεαματική πτώση, αλλά για ουσιαστική διόρθωση σε μια αγορά που τα τελευταία χρόνια κινούνταν μονίμως ανοδικά.

Το αν το «κούρεμα» θα φανεί καθαρά στους λογαριασμούς ή θα απορροφηθεί εν μέρει από άλλες μεταβλητές της αγοράς, θα κριθεί τις επόμενες εβδομάδες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι μετά από μια μακρά περίοδο αυξήσεων, οι συντελεστές και μαζί τους τα τιμολόγια, αρχίζουν επιτέλους να παίρνουν την κατηφόρα.