Ρεύμα: Πρεμιέρα για τα πορτοκαλί τιμολόγια – Οι πάροχοι που υποχρεώνονται να τα προσφέρουν

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση των λεγόμενων «πορτοκαλί» τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, που εισάγουν τη δυναμική τιμολόγηση στην αγορά ενέργειας.

Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, από το νέο καθεστώς υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον μία σύμβαση δυναμικής τιμολόγησης ανά κατηγορία πελάτη οι προμηθευτές που εκπροσωπούσαν πάνω από 200.000 τελικούς πελάτες τον Δεκέμβριο του 2025.

Πότε τίθενται σε εφαρμογή

Από 1η Φεβρουαρίου 2026: για μεγάλους πελάτες (κυρίως επιχειρήσεις)

Από 1η Απριλίου 2026: για μικρούς πελάτες και οικιακούς καταναλωτές, αρχικά για παροχές έως 25 kVA

Οι προμηθευτές που υποχρεούνται να τα προσφέρουν

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Metlen Energy & Metals

Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας

Ήρων Ενεργειακή

Enerwave

Τι είναι τα «πορτοκαλί» τιμολόγια

Πρόκειται για τιμολόγια που συνδέονται με τη δυναμική τιμολόγηση: η τιμή ρεύματος μεταβάλλεται ανά ώρα και ο καταναλωτής ενημερώνεται εκ των προτέρων, ώστε να προσαρμόζει την κατανάλωσή του στις ώρες χαμηλής χρέωσης.



Βασική προϋπόθεση για την ένταξη είναι η ύπαρξη έξυπνου μετρητή. Ήδη έχουν εγκατασταθεί πάνω από 1,3 εκατ. τέτοιοι μετρητές, με στόχο έως το 2030 να καλυφθούν όλα τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις χαμηλής τάσης.

Πώς λειτουργούν στην πράξη

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας κάθε προμηθευτή, οι καταναλωτές θα βλέπουν:

Τις ωριαίες διακυμάνσεις της τιμής

Τη χρέωση της επόμενης ημέρας (ανακοινώνεται έως τις 17:00)

Έτσι μπορούν να μεταφέρουν τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών –πλυντήρια, θερμοσίφωνες, φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων– σε ώρες χαμηλής τιμής.

Οι βασικές χρεώσεις

Τα πορτοκαλί τιμολόγια έχουν δύο σκέλη:

Πάγιο: σταθερό μηνιαίο ποσό, ανεξάρτητο από την κατανάλωση

Τελική τιμή προμήθειας: κυμαινόμενη χρέωση ανά kWh, που αλλάζει ωριαία

Ειδοποιήσεις για ακριβές ώρες

Οι προμηθευτές θα στέλνουν ειδοποιήσεις (SMS ή ψηφιακά alerts) όταν προβλέπεται ότι η τιμή της επόμενης ημέρας θα ξεπεράσει συγκεκριμένα όρια, ώστε ο καταναλωτής να περιορίζει ή να μεταθέτει την κατανάλωση.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Τα πορτοκαλί τιμολόγια μπορούν να μειώσουν αισθητά τον λογαριασμό, αλλά δεν είναι «αυτόματος πιλότος».

Απαιτούν:

συνεχή παρακολούθηση

σωστό προγραμματισμό

πειθαρχία στη χρήση του ρεύματος

Διαφορετικά, σε περιόδους υψηλών τιμών, το κόστος μπορεί να εκτοξευθεί.