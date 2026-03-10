Aποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου μετά από δηλώσεις Τραμπ και τις προθέσεις G7 για τα αποθέματα

Έντονη απομακλιμάκωση των τιμών πετρελαίου έχουμε σήμερα το πρωί, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που ξεκίνησε χθες.

Οι δηλώσεις Τραμπ περί σύντομου τερματισμού του πολέμου και, κυρίως, οι προθέσεις των G7 να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την προσφορά αποθεμάτων (συγκρατώντας έτσι τις τιμές) ήταν οι βασικοί λόγοι που αφ' ενός αποκλιμάκωσαν έντονα τις τιμές πετρελαίου και αφ' ετέρου έφεραν νέα άνοδο στις χρηματιστηριακές αγορές.

Οι τιμές του αμερικανικού WTI υποχώρησαν στα 87 δολάρια το βαρέλι και του βρετανικού Brent στα 91 δολάρια/βαρέλι και έπεται συνέχεια της πτώσης.

Έντονη άνοδος για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια



Οι ευρωπαϊκές αγορές, μετά την χθεσινή αναστροφή και τον περιορισμό των απωλειών, σήμερα ξεκινούν έντονα ανοδικά. Ο γερμανικός DAX αυξάνονταν λίγο μετά από την έναρξη της γερμανικής συνεδρίασης κατά 2,3%, ο γαλλικός CAC είχε άνοδο 1,7%, ο ιταλικός MIB αυξάνεται κατά 2,37%.

Eλληνικό χρηματιστήριο: Εκτίναξη 4% μετά την έναρξη της συνεδρίασης

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, από τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει μία ορμητική άνοδο κατά 4% περίπου με μεγάλες εισροές σε μετοχές που είχαν πιεστεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Το σκηνικό στο ισοζύγιο ανοδικών / πτωτικών μετοχών έχει αντιστραφεί πλήρως σε σχέση με την Δευτέρα και πλέον λίγο μετά την έναρξη έχουμε 82 ανοδικές μετοχές και μόλις 4 πτωτικές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap αυξάνεται κατά 4,46%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχει άνοδο 3,07%.

Άνοδος 7% στις τραπεζικές μετοχές

Ο τραπεζικός κλάδος έχει μία πολύ μεγάλη άνοδο της τάξης του 7% με αγορές και στις 7 εισηγμένες (4 συστημικές+3). Επενδυτές που πουλούσαν κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις, βγαίνουν τώρα αγοραστές. Επίσης υπάρχουν αγοραστές από ευρωπαϊκά και βρετανικά funds. Eκτός από τα τραπεζικά blue chips, έντονα ανοδικά κινείται και η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips. Yποχωρούν τα διυλιστήρια μετά το μίνι ράλι που είχαν καταγράψει.