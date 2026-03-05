Χρηματιστήριο: «Άλμα» στον τραπεζικό κλάδο - Συνεχίζουν ανοδικά χρυσός και πετρέλαιο

Ξεπέρασε τα επίπεδα των 2.200 μονάδων ο Γενικός Δείκτης με την έναρξη της συνεδρίασης της Πέμπτης. Το αγοραστικό ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετοχές επανέρχεται και είναι ο κλάδος που δίνει την ώθηση στην αγορά. Ταυτόχρονα, διευρύνονται και οι αγορές προς τα μη τραπεζικά blue chips.

Κατά την πρώτη ώρα της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 2.204,4 μονάδες με άνοδο 2,02%. Από τις μετοχές που συναλλάσσονται οι 86 είναι ανοδικές και οι 29 πτωτικές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap αυξάνεται κατά 2,12% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης αυξάνονταν κατά 1,21%. Ο τραπεζικός δείκτης είχε άνοδο 2,83% με αγοραστές και στις 7 τραπεζικές μετοχές (4 συστημικές και 3 μικρότερες). Η CrediaΒank ανακοινώνει σήμερα αποτελέσματα χρήσης 2025 και η μετοχή αυξάνεται κατά 5% περίπου. Από τα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά κινούνται ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Cenergy (ανακοίνωσε χθες θετικά αποτελέσματα), Motor Oil, ΕΛΠΕ, Viohalco, Τιτάνας, Aegean, Aktor.

Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές

Ήπια άνοδο καταγράφουν και οι ευρωπαϊκές αγορές. Ο γερμανικός DAX κινείται σταθεροποιητικά, ο γαλλικός CAC αυξάνεται κατά 0,25%, ο γαλλικός CAC αυξάνεται κατά 0,25% , ο ιταλικός MIB κατά 0,29% και ο πανευρωπαϊκός Eurostoxx 50 κατά 0,25%.

Συνεχίζεται η άνοδος σε πετρέλαιο και η ανάκαμψη στον χρυσό

Σε ότι αφορά τα εμπορεύματα, το πετρέλαιο (Brent) αυξάνεται εκ νέου στα 82,87 δολάρια/βαρέλι , λίγο πριν τις 12.00 ώρα Ελλάδος και ο χρυσός καταγράφει ανάκαμψη στα 5.173 δολάρια/ουγγιά.