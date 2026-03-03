Χρηματιστήριο: Συνεχίζεται το ράλι σε πετρέλαιο και χρυσό - Πτωτικά η Αθήνα

Με έντονες υποχωρήσεις ξεκίνησαν και σήμερα οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες καταγράφουν σημαντική υποχώρηση άνω του 2% ενώ συνεχίζεται το ανοδικό ράλι στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 81 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI τα 75 δολάρια το βαρέλι. Νέα ανοδική κίνηση στο φυσικό αέριο και στον χρυσό.

Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 3% περίπου, ο γαλλικός CAC κατά -2,27%, ο ιταλικός MIB κατά -3,43% και ο πανευρωπαϊκός Eurostoxx 50 κατά -2,74%.

Ελλάδα: Συνεχίζονται οι πωλήσεις σε τράπεζες και υπόλοιπα μη τραπεζικά blue chips

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι πωλήσεις ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές τάσεις. Ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά 3,16% και το ισοζύγιο ανοδικών / πτωτικών μετοχών είναι 1 προς 7. Μεγάλες πιέσεις και σήμερα στις τραπεζικές μετοχές (-4,7%) που έχουν έκθεση στα ευρωπαϊκά χαρτοφυλάκια.