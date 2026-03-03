Στουρνάρας στο Reuters: Πιθανό «άλμα» στον πληθωρισμό λόγω Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να διατηρήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές της όσον αφορά τον καθορισμό των επιτοκίων, καθώς οι επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν -συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής ανόδου του πληθωρισμού- θα εξαρτηθούν από τη διάρκειά της, δήλωσε την Τρίτη το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Γιάννης Στουρνάρας.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος επεκτείνεται και σε άλλες χώρες της περιοχής, θεωρείται απειλή που μπορεί να ωθήσει τον πληθωρισμό προς τα πάνω και να πλήξει την ήδη ασθενική οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, αυξάνοντας το ενεργειακό κόστος και προκαλώντας αναταραχές στην προμήθεια χημικών προϊόντων.

Ο Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, σημείωσε ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα αύξανε τον πληθωρισμό, ωστόσο τόνισε πως είναι ακόμα πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

Αποκλιμάκωση αν ξεκινήσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις

«Αν οι διαπραγματεύσεις ξεκινήσουν αύριο, θα υπάρξει αποκλιμάκωση», ανέφερε σε τηλεφωνική του συνέντευξη. «Αν η σύγκρουση συνεχιστεί, θα υπάρξουν ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό. Δεν αποκλείω κανένα από τα δύο σενάρια. Επομένως, οφείλουμε να επιδείξουμε ευελιξία». Προς το παρόν, πάντως, ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι η Κεντρική Τράπεζα πρέπει να αναμείνει, παρακολουθώντας την εξέλιξη της σύγκρουσης.

«Ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό και την παραγωγή εξαρτάται από τη διάρκεια και το βάθος της ένοπλης σύγκρουσης», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Reuters.

«Καθώς δεν έχουμε ορατότητα για κανένα από τα δύο και λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές του πληθωρισμού, κατά την άποψή μου δεν πρέπει να βιαστούμε να αλλάξουμε καμία από τις παραμέτρους της νομισματικής πολιτικής τώρα, αλλά να είμαστε σε εγρήγορση και να παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά».

Ο ίδιος περιέγραψε τη σύγκρουση ως «ακόμα ένα σοβαρό σοκ από την πλευρά της προσφοράς» που πλήττει την οικονομία της Ευρωζώνης, η οποία επιβαρύνεται ήδη από το ενεργειακό σοκ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και τους αμερικανικούς εμπορικούς δασμούς του περασμένου έτους.