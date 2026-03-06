Σούπερ μάρκετ: Οριακή μείωση τιμών τον Φεβρουάριο – Τι δείχνει έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 1,38% τον Φεβρουάριο του 2026 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών του Φεβρουαρίου 2026 καταγράφει μικρή μείωση κατά 0,19% σε σχέση με τον Ιανουάριο.



Συνολικά, στο κυλιόμενο δωδεκάμηνο από τον Μάρτιο 2025 έως τον Φεβρουάριο 2026, οι τιμές παρουσιάζουν αύξηση 1,55%.



Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Φεβρουάριο του 2026 σε σχέση με έναν χρόνο πριν εντοπίζονται στις κατηγορίες απορρυπαντικών και ειδών καθαρισμού (-6,29%), τροφών και ειδών για κατοικίδια (-5,39%), ειδών μιας χρήσης και οικιακών ειδών για πάρτι (-3,02%), χαρτικών, καλλυντικών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας (-2,79%) καθώς και στα τρόφιμα παντοπωλείου (-2,53%).

ΠΗΓΗ: ΙΕΛΚΑ

Πού αποδίδεται η συγκράτηση των τιμών

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ αποδίδεται κυρίως στη σταθεροποίηση του πληθωρισμού, στην ταχύτερη ανακύκλωση των αποθεμάτων αλλά και στην αυξημένη παρουσία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ:

Συγκράτηση πληθωρισμού

Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων

Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.



Το ΙΕΛΚΑ σημειώνει ότι η επίδραση της νέας πρωτοβουλίας για μείωση τιμών δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθεί στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, καθώς η πρωτοβουλία επηρέασε τις πωλήσεις μόνο λίγων ημερών του μήνα Οκτωβρίου.

Σχετικά με την έρευνα

Τα συμπεράσματα και αποτελέσματα της έρευνας βασίζονται σε ανάλυση στο σύνολο των πραγματικών μηνιαίων πωλήσεων και όχι σε δειγματοληψία. Για το σκοπό της έρευνας αναλύθηκε η μεταβολή της μοναδιαίας αξίας ανά κατηγορία προϊόντος (πωλήσεις προς όγκο) ανάμεσα στους μήνες Φεβρουάριο 2026 και Φεβρουάριο 2025. Ο συγκεκριμένος δείκτης αντικατοπτρίζει τόσο την πορεία των τιμών, όσο και τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών.



Στόχος της έρευνας, σύμφωνα πάντα με το ΙΕΛΚΑ, είναι η αντικειμενική καταγραφή των τιμών ξεχωριστά στο κανάλι της οργανωμένης λιανικής (σούπερ μάρκετ), το οποίο αποτελεί πλέον το κύριο κανάλι διάθεσης βασικών καταναλωτικών αγαθών, με σημαντικές διαφοροποιήσεις λειτουργίας σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά τόσο λόγω των μέτρων της Πολιτείας όσο και λόγω των οικονομιών μεγέθους.



Η έρευνα επαναλαμβάνεται ανά μήνα συγκρίνοντας την εξέλιξη των τιμών σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.