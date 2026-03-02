Απόδημοι: Ασκήσεις συναίνεσης για την επιστολική ψήφο και η δύσκολη εξίσωση της τριεδρικής

Με στόχο την πολυπόθητη συναίνεση και την εξασφάλιση των 200 ψήφων που απαιτούνται, ο Θεόδωρος Λιβάνιος προχώρησε σε νομοτεχνικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές για τους Έλληνες του εξωτερικού και τη δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων.

Μια ανάσα πριν την εισαγωγή του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, ο υπουργός Εσωτερικών απέσυρε τη διάταξη για την μη υποχρέωση ποσόστωσης φύλου στην υπό ίδρυση περιφέρεια απόδημου ελληνισμού, η οποία είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ακόμη, με άλλη νομοτεχνική βελτίωση, προβλέπεται πως ο τόπος, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα ψηφίσει ο εκάστοτε εκλογέας δεν θα αναγράφεται στους εκλογικούς καταλόγους απόδημων.

Εφικτές οι «200» για την επιστολική, δύσκολη η συναίνεση για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων

Με βάση τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις των κομμάτων, ο στόχος των 200 ψήφων για την καθιέρωση της επιστολικής εκτιμάται πως είναι εφικτός, ενώ όσον αφορά στην τριεδρική περιφέρεια αποδήμων, οι επιφυλάξεις είναι αρκετά σοβαρές, επομένως το τοπίο παραμένει θολό.

«Πιστεύουμε στην επιστολική ψήφο», τόνισε ο Παναγιώτης Δουδωνής εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ωστόσο πως οι ενστάσεις για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων είναι «ισχυρότατες», εκτιμώντας, μεταξύ άλλων, πως ευνοεί την εκλογή «ολιγαρχών» και «celebrities». Κατά πληροφορίες, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει αποφασίσει πως δεν θα στηρίξει την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων.

Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος επέμεινε να μην ανοίγει τα χαρτιά του όσον αφορά στην επιστολική ψήφο, με το κόμμα να τονίζει πως η στάση του θα εξαρτηθεί και από τις διασφαλίσεις του υπουργού.

Σε κάθε περίπτωση, χαιρέτισε τη διάθεση της ηγεσίας του υπουργείου για αλλαγές, με στόχο τη συναίνεση. Όσο για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων, τα προβλήματα είναι «αξεπέραστα» τόνισε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Η τελική στάση του κόμματος θα αποφασιστεί σε σχετική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί απόψε.

Λιβάνιος: Προσχηματικά τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης

Αναφερόμενος πάντως στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος χαρακτήρισε τα επιχειρήματα για την μη στήριξη της τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων ως «προσχηματικά».

Αξίζει να σημειωθεί πως για την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στους εκτός επικράτειας εκλογείς στις εθνικές εκλογές του 2027, απαιτείται η εξασφάλιση πλειοψηφίας 200 βουλευτών προκειμένου να «περάσει» η ρύθμιση, αλλιώς θα διατηρηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ψηφοφορία με φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού.

Όσο για τη δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων, εάν δεν υπερψηφιστεί από 200 βουλευτές, τότε δεν θα ισχύσει για τις εθνικές εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες.

