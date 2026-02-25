Επιστολική ψήφος: Αισιοδοξεί για συναίνεση το Μαξίμου - «Δεξαμενή» οι ανεξάρτητοι

Συγκρατημένα αισιόδοξοι εμφανίζονται στον άξονα Μέγαρο Μαξίμου και Υπουργείο Εσωτερικών για το αποτέλεσμα της κρίσιμης ψηφοφορίας της ερχόμενης εβδομάδας για την επέκταση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές.

Κάτω από το πέπλο της τοξικότητας, που μοιάζει να κυριαρχεί στην πολιτική σφαίρα, ο Θοδωρής Λιβάνιος ολοκλήρωσε τις προγραμματισμένες επαφές του με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ευελπιστεί το εποικοδομητικό κλίμα, που επεκράτησε σε αυτές να μεταφραστεί και σε θετικές ψήφους ώστε να κλειδώσει ο μαγικός αριθμός 200.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH, στο Μέγαρο Μαξίμου προσδοκούν ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα υπερψηφίσουν την εν λόγω μεταρρύθμιση αν και υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις για την τριεδρική περιφέρεια των αποδήμων.

Ωστόσο, στην κυβέρνηση έχουν και plan B, καθώς εφ όσον χρειαστεί μπορούν να αντληθούν πολύτιμα «ΝΑΙ» και από την πολυπληθή στην παρούσα Βουλή δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών.